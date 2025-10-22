Interceptados más de doce kilos de speed listos para distribuir cerca de 48.000 dosis en Rioja Baja y La Ribera Navarra

LOGROÑO, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

Efectivos de La Guardia Civil, de la Unidad Orgánica de Policía Judicial, ha interceptado en Alfaro doce kilos de speed listos para distribuir cerca de 48.000 dosis en Rioja Baja y La Ribera Navarra.

La operación 'Edmar', fruto de la cual se ha procedido a la detención de dos personas, ha sido desvelada en la mañana de hoy por la delegada del Gobierno, Beatriz Arraiz, y el portavoz de la Guardia Civil de La Rioja, Miguel Ángel Saez.

Se trata, ha asegurado la delegada, del "mayor golpe del año al narcotráfico". Así, se ha desmantelado un piso, ubicado en Alfaro, que era "punto de almacenamiento" así como "laboratorio clandestino".

Una labor "callada" tras la que se ha detenido a un hombre, y una mujer, ambos pareja, de nacionalidad española, residentes en Alfaro y "viejos conocidos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado", de 38 y 41 años.

Saez ha valorado cómo se ha podido "desmantelar por complejo" este piso y "cortar de raiz el influjo para pequeños traficantes y distribuidores". "Un verdadero santuario de la droga donde acuden en peregrinación pequeños distribuidores", ha dicho.

El dispositivo empezó cuando, tras tener conocimiento de que estas personas estarían desarrollando una acción ilícita se neutralizó el coche y se encontró, en él, una bolsa con doce kilos de "gran pureza".

Luego, en el domicilio, se encontraron otros 191 gramos de speed, diversas dosis de éxtasis, dinero en efectivo y todos los útiles necesarios para la adulteración, envasado y distribuición de droga.

La investigación está cerrada y los detenidos se encuentran en el Centro Penitenciario de Logroño. El valor en el mercado de las dosis alcanzaba los 554.400 euros.