Las investigaciones históricas desmitifican varios hechos en torno al 'V Centenario del Sitio' de Logroño

En paralelo la capital riojana ha desarrollado una serie de actividades e iniciativas lúdicas y culturales para realzar la fecha

LOGROÑO, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

La conmemoración del 'V Centenario del Sitio' de Logroño, 1521-2021, a través de varias investigaciones históricas, ha conllevado la desmitificación de varios hechos e hitos atribuidos a esa época de la capital riojana.

Precisamente, el concejal de Patrimonio y Centro Histórico, Adrián Calonge, ha apuntado que "lo que sabíamos del Cerco de Logroño era por una obra de Albia de Castro, fechada a mediados del siglo XVII, que casi destaca a Logroño como lo mejor de la época para seguir consiguiendo dádivas del Rey", pero "por un aproximamiento que se ha hecho a través del Corpus Documental y a la investigación del IER sabemos que cosas que pensábamos que eran ciertas, no lo son".

El también historiador, de hecho, ha destacado que "lo que pensábamos que era un Sitio no fue así, sino que fue un Cerco, es decir, que el ejército francés no consigue rodear toda la ciudad", que hace que "la mayor parte de los combates se llevaron a cabo en la zona Este, la que corresponde, más o menos, en la actualidad por el entorno del Hospital de La Rioja y Madre de Dios".

En este sentido, ha afirmado que "sabemos que el ejército francés llega a ocupar el convento de Madre de Dios, y que dentro de la ciudad no éramos una milicia, sino que - por el inventario de la muralla y la documentación que se ha ido consiguiendo- ya en abril se hace una leva para poder tener un ejército profesional en Logroño, y se reparte pólvora 'a quiñón' entre los propios logroñeses". Ello, provocó que "hubiera una amalgama de ejército profesional y de ejército civil".

El concejal de Centro Histórico ha añadido que el Concejo Abierto "es posible que se reuniera, pero no es tan claro que lo hiciera en Santiago el Real, porque estaba en construcción", si bien "sabemos que en el entorno, a partir de 1501, había un Ayuntamiento, que correspondería a lo que hoy es la plaza de la Oca".

Además, Calonge ha destacado que "sabemos que la ciudad, en 1521, estaba en construcción; la iglesia de Santiago el Real, en esa época tendría la parte de atrás y poco más; a Palacio le faltaba todo lo que era la cabecera; mientras que la más terminada sería San Bartolomé, y la Redonda sería, poco más, que el bosquejo de columnas".

"Logroño lo que sobre todo tenía era la muralla, y que cuando se empiezan a oír rumores de que pueden venir los franceses, parte de ella se reconstruye y se reafirma para que no pueda haber problemas", ha añadido.

El concejal ha indicado que "sabemos que el Cerco se inicia en mayo, sobre el 25 o 26, y lo hace con un ataque sobre el anterior puente de piedra, el conocido como San Juan, que estaba fortificado, y no lo logran tomar, por lo que tienen que ir al vado más próximo". "Como el de Varea - ha proseguido- no lo pueden tomar, se van al entorno de Agoncillo, cruzan, saquean Agoncillo y Murillo de Río Leza, y posteriormente conquistan el convento de Madre de Dios".

"ASEDIO MAL PLANEADO"

Calonge ha señalado que es aquí "cuando comienza el asedio, que no estaba muy bien planeado al principio", ya que, sirva como ejemplo que "los cañones, por la tipología que trajeron, no podían disparar más de dos o tres veces al día; y se conoce que el ejército no solo era francés, sino que también era navarro".

Es en ese momento "cuando aquí se arma la defensa, se resiste, y la propia ciudad - por el documento de la muralla- ha mandado espías a Pamplona, y que en Logroño se hacen lanzas, tambores y que tenemos mosquetes y panaderas", por lo que la ciudad "está preparada para el asedio". Además "se envían cartas al resto del Consejo de Regencia, es decir, al Condestable, al Duque de Nájera, el conde de Haro, entre otros, para que vayan preparando el ejército".

En este punto, Calonge ha recordado que por el 'Corpus Documental' "sabemos que Calahorra también se prepara, por si acaso, ya que Asparrot duda si ir por Calahorra o por Logroño, pero si conquistaba ésta última, por la vía romana llegaba en tres o cuatro días a Burgos, que era la llave de Castilla".

El concejal ha apuntado que Logroño lo que hace "es retrasar al ejército francés para que se venga el ejército Real", por medio de combates en la zona de la muralla de San Francisco - el actual Hospital de La Rioja-, infraestructura que "resiste".

En relación al pan, pez y vino, Calonge ha manifestado que "posiblemente no haría falta, porque ya sabíamos que había pan en la ciudad, porque conocemos el nombre de tres panaderas, así como vino, ya que se empiezan a ver los primeros lagares, y la ciudad estaba abastecida de peces, por lo que el voto no es de 1521, sino del año siguiente, 1522".

En este punto, el concejal ha afirmado que "el 11 de junio se suceden los combates y se atisban los primeros jinetes del Ejército Imperial, en este caso al mando conjunto del conde de Haro y el duque de Nájera".

"Lo normal que sabemos es que pudo ser el conde de Haro, el que llegó primero, pero también llega el duque de Nájera, porque sabemos que se desarrolla lo que conocemos como 'pasión de condestables', debido a que hay una lucha feroz entre las dos familias, que finalmente gana el conde de Haro", ha añadido.

A partir de ahí, "llega el Ejército Real y los franceses ponen pies en polvorosa porque no pueden luchar contra casi 20.000 soldados, a los que se unirían unos 3.000 o 4.000 de Logroño, mientras ellos eran entre 12.000 y 15.000". "Se van a Navarra, se parapetan y son derrotados diez días después en la batalla de Noáin", que supone la "expulsión de los franceses".

PREBENDAS A LOGROÑO

Posteriormente, desde Logroño "se empieza a hacer la reconstrucción del entorno, comenzando Carlos V a conceder las primeras prebendas, que son dar dinero para la construcción del Revellín, entre 1522 y 1524".

Calonge, ha señalado que ya en 1523 "Logroño termina de configurarse, nos dan más prebendas, nos quitan impuestos, y sobre todo se termina de diseñar el escudo; ya teníamos el puente y la orla, y se nos concede una sobre orla azul y las flores del lis".

Para concluir, el concejal ha destacado las investigaciones sobre el V Centenario, como el 'Corpus Documental' - que está alojado y visible en la web del Ayuntamiento de Logroño - que "esperamos que sirva para que historiadores puedan consultarlo y hacer nuevas investigaciones", al tiempo que ha resaltado la celebración este jueves y viernes del Congreso Internacional de Historia, en el Espacio Lagares, organizado por el Ayuntamiento y la Universidad de La Rioja.

"SUMAR MUCHOS POCOS"

A la parte más investigadora de la efeméride se han unido una serie a actividades más lúdicas y culturales, que se han desarrollado bajo el objetivo de "sumar muchos pocos", según ha destacado el portavoz del Equipo de Gobierno, Kilian Cruz-Dunne.

Ha recordado que "desde el comienzo de las actividades por el mes de abril, se recogieron todas las sugerencias y aportaciones en la Comisión del V Centenario" y se empezó a desarrollar un programa de actividades que "siempre ha buscado abarcar al máximo número de público posible, lógicamente teniendo en cuenta la situación pandémica, que sumará la parte lúdico-festiva, con la informativa y pedagógica, así como la más seria de la investigación".

El también concejal de Festejos ha puesto en valor la idea de "descentralizar los actos, acercándonos a los barrios, y a los más jóvenes, con la idea de conjugar lo histórico con lo lúdico, para que los niños aprendieran jugando". "Hemos buscado no hacer un gran fasto en junio de este año para celebrar 1521, sino que esos muchos pocos actos fueran impregnando la ciudad", ha añadido.

Actuaciones desde el punto de vista patrimonial, realzando los lagares, o impulsando el Camino de Santiago y el comercio, sin olvidar actividades juveniles, folclóricas o exposiciones, son otros hechos destacados por Cruz-Dunne.