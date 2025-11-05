Investigado por un delito de lesiones y conducción bajo los efectos del alcohol un implicado en accidente en la N-232

LOGROÑO, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El conductor de una furgoneta implicado en un accidente ocurrido el pasado 15 de septiembre en la Nacional-232, a la altura de Fuenmayor, ha sido investigado por la Guardia Civil como presunto autor de los delitos de conducción bajo la influencia de bebidas alcohólicas y de lesiones graves por imprudencia.

En nota de prensa, la Guardia Civil ha puesto en conocimiento que ha investigado al conductor, un varón de 37 años vecino de Logroño, tras "provocar un grave accidente"tras saltarse un STOP y dar positivo en la prueba de alcoholemia.

Los hechos ocurrieron sobre las 21:20 horas del pasado 15 de septiembre, a la altura del punto kilométrico 420,350 de la carretera N-232, en el término municipal de Fuenmayor (La Rioja).

En ese momento, el conductor de una furgoneta que circulaba por la LR-137, a la altura del kilómetro 16, hizo "caso omiso" a la señal de stop e irrumpió en la vía preferente, coincidiendo con el paso de un turismo contra el que colisionó violentamente.

Como consecuencia del impacto, ambos vehículos fueron proyectados contra las instalaciones del Puesto de la Guardia Civil de Fuenmayor, derribando parte del muro perimetral y la valla exterior del recinto.

Hasta el lugar se desplazaron de inmediato agentes del Sector de Tráfico de la Guardia Civil, unidades de Seguridad Ciudadana, dotaciones de Bomberos y servicios sanitarios de emergencias, que asistieron al herido y lo trasladaron al Hospital San Pedro de Logroño.

El conductor de la furgoneta fue sometido a la preceptiva prueba de alcoholemia, en la que arrojó un resultado positivo de 0,54 mg/l en aire espirado, más del triple de la tasa máxima permitida, ha informado la Guardia Civil.

Las investigaciones apuntan a que la presunta causa del accidente fue la imprudencia del investigado al no detener el vehículo en el lugar prescrito por la señal de stop y hacerlo, además, bajo los efectos del alcohol, circunstancias que motivaron su investigación.

Por estos hechos, el investigado podría enfrentarse a penas de prisión de entre tres y seis meses, multas de seis a doce meses, o trabajos en beneficio de la comunidad de treinta a noventa días, además de la privación del derecho a conducir vehículos a motor durante un periodo de uno a cuatro años, por el delito de conducción bajo la influencia de bebidas alcohólicas.

A ello se suma la posible condena por el delito de lesiones graves por imprudencia, castigado con la privación del derecho a conducir entre uno y cuatro años.