El IRJ acerca a Logroño la XLI Muestra Itinerante de Arte Joven, con obras de 15 artistas emergentes - GOBIERNO DE LA RIOJA

LOGROÑO, 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

El director del Instituto Riojano de la Juventud (IRJ), Juan Diego Alcaide, ha inaugurado hoy, 16 de julio, la XLI Muestra Itinerante de Arte Joven en La Rioja en la sala de exposiciones del IRJ, en Logroño, donde permanecerá abierta al público hasta el próximo 12 de septiembre.

La muestra reúne una selección de las obras elegidas en la última edición de esta iniciativa impulsada por el Gobierno de La Rioja para promover, apoyar y dar visibilidad al talento artístico emergente. Unos trabajos que pertenecen a un total de 15 artistas.

Durante el acto también se ha presentado el catálogo de la XLI Muestra Itinerante de Arte Joven, recientemente editado, que recoge todas las obras seleccionadas por el jurado en esta edición.

Asimismo, se ha recordado que ya permanece abierta la convocatoria de la próxima edición, dirigida a jóvenes de entre 17 y 35 años, que podrán presentar sus trabajos hasta el 30 de septiembre.

La exposición reúne las creaciones de Alberto Ovejero, Álvaro Morón, Álvaro Soto, Amapola Jiménez, Ana Yao Gómez, Andrea de Blas, Azahar Elena, Carlos Cañadas, José Javier Hernández, Laura Ramos, Lou Campos, Marina González, Naim RL, Santiago Dueñas y Virginia Pérez.

La muestra ofrece una panorámica de la creación joven contemporánea a través de obras de pintura, escultura, instalación, fotografía, vídeo, música y diseño, reflejando la diversidad de lenguajes, discursos y enfoques que caracterizan a las nuevas generaciones de artistas.

Concebida como un proyecto itinerante, esta iniciativa recorre diferentes municipios riojanos con el objetivo de descentralizar la oferta cultural y facilitar el acceso de nuevos públicos al arte contemporáneo.

Dirigida a jóvenes creadores de entre 17 y 35 años, tanto de La Rioja como del resto de España, la Muestra se ha consolidado como una plataforma de referencia para la promoción de nuevas trayectorias artísticas y el impulso a la creación emergente.

Las obras que integran esta exposición pudieron verse por primera vez en la Escuela Superior de Diseño de La Rioja (ESDIR) entre diciembre de 2025 y enero de 2026, tras ser seleccionadas entre cerca de 400 propuestas presentadas a la convocatoria.

La selección fue realizada por un jurado integrado por profesionales del ámbito artístico y cultural de La Rioja.

La XLI Muestra Itinerante de Arte Joven está organizada por el Gobierno de La Rioja, a través del Instituto Riojano de la Juventud, en colaboración con el Museo de La Rioja, el Museo Würth La Rioja, la Escuela Superior de Diseño de La Rioja (ESDIR), el IES Batalla de Clavijo y Casa de la Imagen.

La información sobre la convocatoria de la próxima edición puede consultarse en la página web del IRJ.