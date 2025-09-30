El IRJ acercará la lectura a las aulas para fomentar el espíritu crítico de los alumnos de 1º de Bachillerato

El director del IRJ, Juan Diego Alcaide, y la escritora miembro de la Asociación, Irene Castellanos. - EUROPA PRESS

De la mano de la Asociación Riojana de Escritores

LOGROÑO, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Instituto Riojano de la Juventud (IRJ) da un paso más con su Club de Lectura llevando la literatura a las propias aulas de los alumnos de 1º de Bachillerato riojanos. Una iniciativa que es posible gracias a la Asociación Riojana de Escritores que les mostrará todo lo que hay detrás para crear un buen libro.

Así lo han presentado este martes el director del IRJ, Juan Diego Alcaide, y la escritora miembro de la Asociación, Irene Castellanos. Este segundo club de lectura pretenderá así fomentar la pasión por la lectura en los jóvenes riojanos gracias a once escritores que conocen de primera mano la labor de este proceso.

Juan Diego Alcaide ha mostrado la importancia de esta iniciativa porque "la lectura es un vehículo de aprendizaje no solo de contenidos, de cultura o de vocabulario, también de valores".

"Queremos que los jóvenes vean la lectura como un espacio de desconexión, un espacio de acogida, que les permita soñar y que les lleve a otros mundos y otros tiempos", ha proseguido. Y para ello "les ayudarán estos once escritores que presentarán en distintos espacios e institutos sus libros".

Además, en cada encuentro se repartirán 20 ejemplares de estos libros para que puedan hacer uso de ellos y acercar sus obras al público juvenil.

DE OCTUBRE A MAYO

La cita comenzará el próximo 10 de octubre en el IES Bartolomé Cossío de Haro con la escritora Manuela Díaz Monje que presentará su primera novela '¿Qué saben las estrellas?'. Proseguirá el 14 de noviembre en Arnedo con la autora María Cestafe y su libro 'Las aventuras de Matthew' para alumnos del Virgen de Vico y Celso Díaz.

El 21 de noviembre el club de lectura llegará a Calahorra, concretamente a la ermita de la Concepción, donde Lola Gil presentará 'Donde se pone el sol, el verano de los días infinitos'.

En Logroño la cita será en el Instituto Sagasta con Irene Castellanos y su obra '¿Otra?. Otra más' el martes 9 de diciembre.

El 19 de diciembre, por su parte, llegará a la biblioteca de Santo Domingo de la Cazada para los alumnos del Valle de Oja y Menesianos con la autora Silvia Eguíluz y su obra 'Con el Bienhechor Dormido'.

En el instituto de Fuenmayor, Natalia Gómez presentará 'El testamento de los pasos perdidos' el 16 de enero. En Nájera tendrá lugar un encuentro muy especial entre madre e hijo, María José Marrodán e Iván Marrodán, que darán a conocer 'La Sospecha del día' y 'Las alpargatas que dieron la vuelta al mundo', respectivamente, en el Rey Don García el 13 de febrero.

En Alfaro, la autora Irene Herce presentará el 6 de marzo en el instituto Gonzalo de Berceo su libro 'Mágica' y llegará a Lardero el 17 de abril con 'Los señores del ambar y Ratas de Trinchera' de Fran Tapia-Fuentes.

La cita se cerrará el 7 de mayo de 2026 en el propio IRJ con Raquel Villar y 'La Libreta Roja' en un acto abierto en el que todos los jóvenes que lo deseen podrán acudir.

"UN SUEÑO LITERARIO"

Por su parte Irene Castellanos ha querido agradecer el apoyo del IRJ "sin el cual no podríamos llevar a cabo este sueño literario".

Como ha explicado ante los medios "esperamos que este proyecto despierte entre los jóvenes el gusto por la lectura y les dé un impulso para leer y despertar su espíritu crítico".

En cada acto, ha finalizado, "cada escritor tendrá la libertad para llevar el taller como desee, queremos que sepan cómo hemos llegado a ser escritores, porqué nos ha llamado esta vocación y les daremos un turno de palabra para conocer los intereses de los más jóvenes. Queremos acercarnos a ellos".