El IRJ acoge la exposición solidaria 'Vida en cada latido', del Telefono de la Esperanza y Agarra la vida

LOGROÑO, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de La Rioja, a través de la Consejería de Cultura, Turismo, Deporte y Juventud, apoya la exposición 'Vida en cada latido' organizada por las asociaciones Teléfono de la Esperanza de La Rioja y Agarra la vida, que se podrá disfrutar desde el 1 de octubre hasta el 30 de noviembre de 2024 en la sala de exposiciones del Instituto Riojano de la Juventud (IRJ), de lunes a viernes de 16,00 a 20,00 horas, y sábados de 10,00 a 14,00 horas.

A la presentación de esta propuesta cultural que invita a reflexionar a través del arte sobre la importancia de cuidar la salud mental y el bienestar emocional, ha acudido este lunes, 16 de septiembre, el director del IRJ, Juan Diego Alcaide; el subdirector general de Estrategia de Salud Mental y Emocional, Carlos Piserra; la coordinadora del proyecto, Magdalena Pérez; las artistas, Patricia San José y Valle Mozas; y el director de la oficina central de Caja Rural de Navarra, Ernesto Navarrete.

Una asistencia y respaldo que, como ha destacado Magdalena Pérez, demuestra el gran proyecto que supone 'Vida en cada latido', logrando el respaldo inmediato del Gobierno de La Rioja y del IRJ, así como de los más de 30 artistas que han decidido sumarse, "aportando obras desde su lenguaje y disciplina", a la iniciativa que "pretende ser un vehículo de canalización de expresión y comprensión de cómo funcionamos a nivel emocional".

El proyecto, como ha desgranado Alcaide, "estará conformado por una programación potente en la que los jóvenes van a poder disfrutar de muchas actividades sin perder de vista el objetivo principal del proyecto: el cuidado por la salud emocional".

Por su parte, el subdirector general de Estrategia de Salud Mental y Emocional, Carlos Piserra ha destacado que "el arte puede ayudar a abordar emociones, expresar dificultades y plantear las adversidades que están viviendo los jóvenes y adolescentes". De ahí, la importancia de que se involucren en proyectos artísticos y culturales que mejoran su bienestar emocional.

Piserra ha recordado "el compromiso y la colaboración con asociaciones como el Teléfono de la Esperanza y Agarra la vida por mejorar la salud mental de los riojanos", uno de los objetivos primordiales del IV Plan Estratégico de Salud Mental de la Rioja, que, en este curso escolar, como novedad, "está desarrollando el plan 'Saludablemente+' con un proyecto específico para mejorar el rendimiento escolar y fomentar el bienestar emocional entre los estudiantes".

La exposición está formada por 60 obras de la artista Patricia San José Torga (BY Patto), elaboradas principalmente en acuarela. Estas piezas, cargadas de simbolismo y acompañadas de textos reflexivos, representan un viaje emocional a través del dolor, la sanación y la esperanza. BY Patto, que ya ha colaborado en otro proyecto similar, 'Las heridas que me han hecho crecer', vuelve a donar sus obras para recaudar fondos destinados al desarrollo de nuevos proyectos para el cuidado de la salud emocional.

Además, la exposición cuenta con la colaboración de otros 30 artistas más con piezas de diversas disciplinas alineadas con el símbolo y el sentido de la obra de BY Patto. Con nombres como Toño Naharro, Carlos Villoslada, Ana Belén López/DOMMCOBB, Beatriz Carbonell Ferrer, Clara Larrea, Nacho Ugarte, Andrés Pascual, Patricia Benito, Alejandra G. Remón, entre otros.

La venta de las reproducciones de las obras, junto con otros artículos como libros ilustrados y láminas, que podrán adquirirse tanto en sala como en la web agarralavida.es, permitirá seguir financiando las actividades de la asociación Agarra la vida, que trabaja en la promoción de la salud mental y la prevención del suicidio.

INSCRIPCIÓN ABIERTA PARA TALLERES

Durante los meses que dura la exposición, octubre y noviembre, se llevarán a cabo una serie de talleres gratuitos dirigidos fundamentalmente a adolescentes y jóvenes, entre 12 y 30 años, con el fin de fomentar el autoconocimiento y el cuidado de la salud emocional mediante el arte.

El 3 de octubre, Patricia San José Torga inicia un ciclo de talleres de creación artística, donde los participantes podrán expresar sus emociones a través de la creación de corazones ilustrados y tendrán la posibilidad de colgarlos en la exposición. Por su parte, la asociación Éxito Crítico hará un taller de juegos de rol el 10 de octubre.

El 24 de octubre, Ana Belén López, conocida como DOMMCOBB, impartirá un taller de viñeterapia sobre cómo gestionar el dolor emocional; estará acompañada por un grupo de teatro juvenil. Además, el 14 de noviembre, El Chojin, uno de los referentes del rap en España, ofrecerá un taller musical donde aprender sobre la música como canal de comunicación emocional creando y componiendo con él en directo.

Por último, el 28 de noviembre, Fernando Moreno y Gemma Viguera, interpretarán la obra de teatro Globe Story. Todas las actividades gratuitas requieren de inscripción previa en la web agarralavida.es

TALLERES Y HORARIOS

Crea tu propio latido con by Patto. ¿Conoces tus paisajes emocionales?, ¿te gusta la acuarela?. Explora y descubre qué late fuerte dentro de ti. En octubre: jueves 3 y 17, de 18,00 a 20,00, y sábados 19 y 26, de 11,00 a 13,00. En noviembre: jueves 7 y 21, de 18,00 a 20,00, y sábados 9 y 23, de 11,00 a 13,00.

Rolea con éxito crítico. ¿Te atreves con el reto? Ven a pasar un rato divertido y saca a la luz nuevas partes de ti. Te sorprenderás. Jueves 10 de octubre, de 17,00 a 20,00.

Viñatea con DOMMCOBB. ¿Cómo se cura una herida sin destaparla? Primeros auxilios emocionales para tratar esos dolores que duelen. Obligatorio para cualquiera que esté vivo. Sí, para ti también. Jueves 24 de octubre, de 18,00 a 20,00.

Rapea con el Chojin. Acércate a componer, poner letra a lo que te pasa y darles ritmo a esas letras de la mano de El Chojin. Jueves 14 de noviembre, de 18,00 a 20,00. Tendrán preferencia quienes ya hayan participado en otras actividades de 'Vida en cada latido'.

Teatrea con Globe Story. Es una Historia de Amor. Es una Histeria de Humor. El teatro como nunca lo has visto. ¡Anímate a vivirlo! Jueves 28 de noviembre, de 18,00 a 20,00.