IU clama ante la "oportunidad perdida" que supone tener una Ley de Salud Mental "pionera" sin desarrollar

La portavoz de IU en el Parlamento, Henar Moreno, y el miembro del Área de Salud de IU, Daniel Cuesta - IU

LOGROÑO, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El enfermero especialista en Salud Mental y miembro del Área de Salud de Izquierda Unida, Daniel Cuesta, ha lamentado hoy la falta de desarrollo de la Ley de Salud Mental de La Rioja. "Una ley que fue pionera no puede ser una oportunidad perdida", ha clamado.

Cuesta se ha desplazado a Logroño para participar en una mesa redonda organizada por la Marea Blanca (prevista para hoy a las 19:00 horas en el Círculo) y, en rueda de prensa junto a la diputada de IU Henar Moreno ha recordado su participación, como experto, en la redacción de la Ley de Salud Mental de La Rioja.

Una ley aprobada por el Parlamento riojano la pasada legislatura, siendo presidenta la socialista Concha Andreu, y que, ha señalado Moreno, el Gobierno del 'popular' Gonzalo Capellán "ha metido dentro de un cajón".

Una ley, ha señalado Cuesta, que era "necesaria", que fue "pionera" en España y que reconoce el factor "multifactorial" de la salud mental. Y es que, ha contado, "la complejidad tanto de las causas que nos llevan a tener problemas de salud mental como de las consecuencias son más complejas, multifactoriales y exceden lo que es sanitario".

Ha relatado cómo "la ley que se hizo en La Rioja no habla sólo de aspectos sanitarios; habla de vivienda, de colegios, de estigma social, de garantías de derechos tanto para las personas que van a los servicios de salud mental como para sus familias".

"Y habla de una cosa que a mí me parece muy importante, que es la apuesta por un tratamiento basado en los derechos humanos", ha resaltado. Ha sumado que recoge una ratio de dieciocho psiquiatras y psicólogos por cada 100.000 habitantes y 23 enfermeras por cada 100.000 habitantes.

"Esto es lo que necesitamos. Por un lado, mejorar la salud mental de la población, por otro, prevenir los problemas de salud mental y, mayoritariamente, cuidar a las personas que ya tienen problemas de salud mental", ha dicho.

Ha indicado que "las causas que nos llevan a tener depresión, cuadros psicóticos, trastornos de la conducta alimentaria o cualquier tipo de sufrimiento suelen ser sociales" y es algo que saben los que están "a pie de cama y en la consulta".

Ha señalado: "Si un mal trabajo me llega a una mala vivienda y eso hace que me deprima, una vez que estoy deprimido, mis circunstancias laborales y habitacionales van a empeorar todavía más".

Por tanto, es algo "poblacional que hay que proteger". "Y es mi trabajo como enfermera protegerlo, pero también es el trabajo de las instituciones", ha clamado pidiendo: "Crear la situación para que no nos rompamos y darnos las herramientas a quienes tenemos que trabajar una vez que la gente se quiebra".

Ha añadido que "sabemos que un contrato basura es peor para la salud mental que el propio desempleo" y que "el aspecto de la vivienda que más deteriora la salud es la parte de la renta que se va al alquiler o la hipoteca".

No ha querido "olvidar que el verdadero derecho que nos reconoce la Constitución Española, en el artículo 43, habla de protección de la salud. No habla de derecho a tratamiento de la enfermedad, habla de proteger la salud".