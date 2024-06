IU considera el anuncio de Capellán con la UNIR y el rector UR, "un nuevo ataque privatizador de la educación pública"

LOGROÑO, 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Izquierda Unida en el Parlamento de La Rioja, Henar Moreno, ha expresado su "más absoluto rechazo" a los acuerdos anunciados hoy entre el presidente de la comunidad, Gonzalo Capellán y los rectores de la Universidad de La Rioja y de la UNIR, anuncio al que ha denominado como de "performance".

Moreno ha señalado que "no parece lógico que un presidente de una comunidad autónoma siga plegándose a los intereses de una universidad privada como es la UNIR". Además, alerta que "en esta ocasión, el rector de la Universidad de La Rioja, el señor Ayala, se ha sumado a este acuerdo saltándose toda la legalidad vigente y la democracia más básica, al no convocar ningún órgano para firmar dicho pacto".

Desde Izquierda Unida subrayan que lo que el Gobierno de La Rioja debe hacer es comprometerse con la universidad pública: "No se trata de vender cortinas de humo, lo que tiene que hacer el Gobierno de La Rioja es garantizar el aumento y el desarrollo, no solo de los estudios universitarios, sino también de los posgrados, de los másteres, y especialmente en las cuestiones que son altamente demandadas por los estudiantes en particular y por la sociedad en general".

Izquierda Unida ha destacado que, en la legislatura anterior y a propuesta de su formación, aprobaron una iniciativa para ampliar el número de plazas del máster del profesorado. "Tenemos problemas para incorporar profesores y profesoras a nuestros centros docentes y, sin embargo, están privatizando encubiertamente un servicio con un coste inasumible para muchas familias, 8 mil euros un máster que cuesta 2 mil en la universidad pública", denuncia Moreno.

Además, Izquierda Unida ha impulsado una iniciativa para duplicar el número de plazas de los grados de Informática y Matemáticas, dos áreas con alta demanda social y empresarial.

Moreno critica que el presidente Capellán "se dedica a seguir los dictados de la empresa privada" y llama a que se centre en su competencia principal: "garantizar a los riojanos y riojanas una universidad pública de calidad, con mayor número de plazas, estudios y posgrados, asegurando un acceso equitativo a los estudios superiores".