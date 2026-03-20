IU denuncia irregularidades en la adjudicación de la ayuda a domicilio en Logroño y critica cambios en las cuidadoras

La diputada de Izquierda Unida Henar Moreno junto a usuarias del servicio de ayuda a domicilio - IU

LOGROÑO, 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

La diputada de Izquierda Unida Henar Moreno ha denunciado hoy "irregularidades" en la adjudicación del Servicio de Ayuda a Domicilio en Logroño y ha criticado que, como consecuencia de haberse hecho 'a la baja', se están haciendo cambios en las cuidadoras.

Moreno ha ofrecido una rueda de prensa junto a dos usuarias del Servicio de Ayuda a Domicilio, Elena Ramírez, usuaria, y Charo Aragonés, hija de una usuaria a la que su madre, ha relatado, le han cambiado la cuidadora sin tener en cuenta las implicaciones.

"Se piensan que son muebles, no piensan en las personas", ha afirmado Aragonés contando que su madre, con problemas de comunicación tras sufrir un ictus, ha dejado de comer al cambiarle su cuidadora.

No puede hablar y se comunica por ruidos de una manera que quien le atendía ya había aprendido pero, ahora, eso se ha perdido por una reducción de costes. "Sólo les importa el precio", ha clamado Moreno pidiendo al Ayuntamiento de Logroño que "no se ponga de perfil".

La diputada de IU ha contado cómo el pliego impedía que se concedieran los tres lotes del Servicio de Ayuda a Domicilio en Logroño a una empresa. Sin embargo, se han adjudicado los tres a Domus.

"Vemos cómo está habiendo una serie de problemas que están afectando directamente a los usuarios y a las usuarias", ha señalado indicando que, al concederse a "un bajo precio", está habiendo "intentos de ahorro que tienen una incidencia muy directa sobre las personas".

Se ha centrado en los cambios de cuidadora. "No se trata de que la que venga vaya a ser peor", ha explicado, "sino de desconocer ese necesario vínculo que se genera".

En el caso de la madre de Aragonés ésta ha contado cómo "se comunica con miradas y con ruidos" y "tienes que conocerla muy bien para poder entenderla porque la cabeza la tiene perfectamente, pero su comunicación es muy limitada".

Al cambiarle a una cuidadora con la que no hay este vínculo que había creado con la anterior, que ya le entendía, "su manera de protestar es no querer comer, no querer cenar, no querer que la preparen para marcharse al centro de día, porque es la única manera que ella tiene para protestar".

Moreno ha explicado que, al optar a un servicio con bajo precio, a 'a la baja', (cambiando de Eulen a Domús y subrogando a las trabajadoras) "lo que están intentando es ahorrar acercando a las personas a su propio domicilio, para intentar evitar pagar gastos de desplazamiento".

"Eso puede ser una manera adecuada de organización de los recursos si estuviéramos hablando de un reparto de comida del supermercado, pero es que estamos hablando de personas que requieren empatía", ha dicho.

Para Moreno, el Ayuntamiento de Logroño "lo que debería haber hecho es gestionar el servicio a través de una empresa pública que garantizara la calidad del servicio y las condiciones laborales de los trabajadores".

Ha anunciado que Izquierda Unida, a través del Grupo Municipal de Podemos-IU, integrado por la concejala Amaia Castro, presentará una moción en el pleno del Ayuntamiento de Logroño para que "se tenga en cuenta a los usuarios".