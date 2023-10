IU no logra el apoyo del resto de la cámara para mostrar su apoyo a los palestinos por la ocupación de Israel

PSOE e IU coinciden en instar al Gobierno de La Rioja a enviar ayuda humanitaria en la Franja de Gaza, pero lo han rechazado PP y Vox

LOGROÑO, 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

La diputada de Izquierda Unida, Henar Moreno, no ha logrado hoy el apoyo del resto de grupos políticos en una proposición no de ley para mostrar la "solidaridad y apoyo a los palestinos y palestinas que viven en Palestina, o en el exilio, como consecuencia de la guerra de ocupación que lleva ejerciendo el Estado de Israel desde hace 75 años".

El Partido Popular, en boca de su portavoz Cristina Maiso, ha rechazado la proposición no de ley porque "deja de lado la situación actual, no llama a Hamás organización terrorista y pretende sacar rédito político".

"El día que Hamás sea derrotada, quizás ese día habrá esperanza para los palestinos", ha dicho Maiso mientras Morena le señalaba que quién creó Hamas fue Israel.

"Esto no va de condenar o no, esto va de que quieren lavarse la cara dejando a los palestinos a una muerte segura", ha espetado Moreno a los 'populares'. Les ha ofrecido, además, tirar la proposición y cambiarla por un minuto de silencio ante la situación de los palestinos.

En defensa de la proposición no de ley, en la que se ha abstenido el PSOE tras rechazar Moreno todas sus enmiendas menos una por pretender "descafeinarla" y han votado en contra PP y Vox, Moreno ha relatado cómo, desde 1948 al menos, la política israelí está abierta y declaradamente basada en la expulsión de la población árabe-palestina de su territorio, y en la ocupación del mismo; utilizando al ejército como fuerza y a los "colonos" como punta de lanza.

También, que existe en este conflicto una enorme asimetría entre ambos bandos, que no son para nada equiparables: unos, los ocupantes, tienen la fuerza militar, el apoyo internacional de las principales potencias, y el reconocimiento internacional. Que los otros, los ocupados, el pueblo palestino, lleva 75 años sufriendo la discriminación, el maltrato y la usurpación de tierras y derechos.

Ha explicado que la Franja de Gaza es, al menos desde 2006, una enorme cárcel/guetto al aire libre, un lugar declarado por la ONU como inhabitable, cuyos ciudadanos carecen de las mínimas condiciones de vida, y que es el régimen israelí quien impone estas condiciones a la población.

Que Cisjordania, el otro territorio palestino sin comunicación con Gaza, vive desde hace décadas una situación de apartheid, como reconoció por fin hace más de un año el Relator Especial de las Naciones Unidas para palestina, Michael Lynk.

Que cualquier solución realista al conflicto pasa por la llamada "solución de los dos Estados", uno árabe y el otro judío, que se reconozcan mutuamente y se respeten. Solución aceptada por la Autoridad Nacional Palestina y la OLP, no así por Hamas ni por el Estado de Israel, y menos aún por su actual gobierno ultraderechista.

Moreno ha aceptado una enmienda socialista para "instar al Gobierno de La Rioja a enviar ayuda humanitaria a la población palestina en la Franja de Gaza, que está sufriendo una brutal represión israelí y no cuenta con el acceso a los productos básicos". No obstante, no ha salido adelante por el voto en contra del PP y vox.

El diputado de Vox, Ángel Alda, ha recriminado a Moreno que "lo que denomina escalada es un brutal ataque de Hamás en un festival de música, además de violaciones y decapitaciones de bebés". También ha creído que "cuesta atisbar qué pasa por la cabeza de la ministra Belarra en sus declaraciones".

Le ha preguntado si "la matanza es una acción de resistencia de Palestinos". También, si sabe cuántas ONG captan fondos que acaben en Hamás o si le gusta Irán.

"No voy a ser el máximo defensor de Netanyahu pero vamos a ser serios y llamar a las cosas por su nombre", ha dicho pidiendo a Moreno que retire la iniciativa.

La socialista Ana Belén Martínez ha condenado el terrorismo y ha visto que "existe un derecho a la legitima defensa pero no ampara cortar el suministro de agua y electricidad".

En sus enmiendas, el PSOE quería que, en vez de pedir al Gobierno de La Rioja que inste al central a mediar a nivel internacional para poner fin a la guerra que ha declarado Israel contra al Franja de Gaza se instase a activar los mecanismos diplomáticos para evitar la escalada del conflicto y la perdida de más vidas.

"La creación de dos estados, el reconocimiento a Palestina como Estado, ese es el camino para superar un conflicto con tanto daño", ha defendido Martínez, añadiendo que si este debate puede valer si "sirve para reclamar desde La Rioja el alto el fuego y el inicio del dialogo", pero no tiendo "claro que sea el objetivo".

La portavoz 'popular' Cristina Maiso ha señalado que la situación actual surge tras un atentado de Hamas: "Esto no va de Israel versus Palestina, esto ha comenzado por un ataque terrorista e Israel es una democracia", ha dicho.

El PP, ha dicho, condena el ataque de Hamas y cree que Israel tiene derecho a la legítima defensa pero en el marco del derecho humanitario respetando el principio de proporcionalidad y respetando a los civiles.

"Nos solidarizamos con todas las victimas", ha dicho al tiempo que ha considerado que el Gobierno de España "ha vuelto a avergonzar a nuestro país" y "Sánchez debería cesar a los ministros que han provocado esta situación".