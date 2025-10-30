IU y el PCE colocarán dos placas en recuerdo a las víctimas del Franquismo ante la "desidia" del Gobierno riojano

LOGROÑO, 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

Izquierda Unida y el Partido Comunista de España colorarán mañana, frente a la Biblioteca de La Rioja, dos placas en recuerdo a las víctimas del franquismo ante la "desidia" del Gobierno riojano, tal y como ha anunciado hoy la diputada de IU Henar Moreno.

En rueda de prensa, Moreno ha señalado la conmemoración, mañana 31 de octubre, del Día de Recuerdo y Homenaje a las Víctimas del Golpe Militar, la Guerra y la Dictadura franquista.

Esta fecha, establecida por la Ley de Memoria Democrática estatal de 2022, ha recordado, tiene como objetivo honrar a quienes sufrieron la represión franquista y avanzar en la reparación de su memoria.

En La Rioja, ha dicho, fueron 2.007 los asesinados "a pesar de que la región no sufrió una guerra civil directa" y, en su recuerdo, la ley regional marca, por su parte, el 22 de julio como el Día de las Víctimas del Franquismo porque es cuando se conocen los primeros asesinatos.

"Nos vemos obligados", ha dicho, "a denunciar la desidia, la inacción y la vergüenza de un Partido Popular que en la Rioja se llama moderado pero que en la realidad es que saben muy bien a quién sirven".

Así, ha visto, "sirve a los intereses de blanqueamiento del franquismo en nuestro país", equiparándose "con esas declaraciones vergonzosas del Rey Emérito en sus memorias, que dice que Franco le pidió que mantuviera la unidad de España".

De este modo, en el Gobierno de La Rioja "pasan de puntillas sobre ese día de reconocimiento" y, ante las preguntas en el Parlamento de Izquierda Unida, "no sabe ni cómo se llama el día, que es el Día de Reconocimiento a las Víctimas del Franquismo y se empeñan en seguirle llamando el Día de la Memoria".

"Es muy complicado hacer memoria si no sabemos ni tan siquiera a quién tenemos que reconocer; si no reconocemos fehacientemente los 2.000 desaparecidos que hay en nuestra comunidad", ha afirmado.

Ha relatado cómo, desde el Grupo Parlamentario Podemos-IU se preguntó algo que, para Moreno, es "fundamental en esta época de auge de la extrema derecha, incluso de defensa del Franquismo entre las generaciones más jóvenes".

En concreto, "qué pasa con ese cumplimiento de la Ley de Memoria Democrática de incorporar, dentro del currículum educativo en cuarto de la ESO y en segundo de bachillerato", el conocer La Barranca "y la respuesta es que eso le compete a la Asociación La Barranca".

Moreno se ha detenido a explicar la razón del 22 de julio, que es lo que se reflejará en las placas, y es que, ha dicho, "es el primer día del que tenemos constancia de los primeros asesinatos o desaparecidos de nuestra comunidad autónoma".

"Esos trabajadores de Tabacalera que se encerraron allí y que fueron acribillados a balazos cuando salieron", ha dicho. Unas placas que estas formaciones han colocado "dos veces y en dos veces han sido retiradas".