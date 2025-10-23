IU plantea un aumento del techo del gasto en los Presupuestos que supondría "500 millones de euros más a La Rioja"

LOGROÑO, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

La diputada de Izquierda Unida, Henar Moreno, ha informado hoy de que esta formación plantea un aumento del techo de gasto en los Presupuestos Generales del Estado que supondría "quinientos millones de euros más para La Rioja".

Moreno ha ofrecido una rueda de prensa en la que ha considerado que "no se trata sólo de presentar un presupuesto" por parte del Gobierno de Pedro Sánchez; es necesario un presupuesto "que sirva realmente para dar un vuelco a la situación de las personas trabajadoras".

También, de "los sectores más vulnerables", así como "para impulsar la industria y el empleo garantizado y de calidad". "En definitiva", ha visto, "para dar un salto" con especial incidencia "en la vivienda" y, por tanto, con una "partida importante" a la misma.

El "paso previo" para ello es, a juicio de esta formación, aumentar el techo de gasto un 32 por ciento, lo que supone 62.000 millones de euros en total.

Esto permtiría, ha dicho, "un incremento en la inversión en derechos sociales" así como un "aumento de las transferencias a las corporaciones locales y a las comunidades autónomas".

En La Rioja, ha añadido, esto supondría quinientos millones de euros más que podrían utilizarse, para empezar, en 1.200 viviendas públicas en alquiler con un máximo de trescientos euros al mes. Ha apuntado, a este respecto, que "en esta legislatura la Rioja sólo va a poner a disposición 125 viviendas".

Ha sumado que podrían crearse 3.000 empleos públicos en el programa de apoyo al mundo rural; multiplicar por diez el actual dispositivo en prevención y extinción de incendios; y poner en marcha una renta por crianza de cuatrocientos euros al mes para los 18.000 menores en riesgo de pobreza y exclusión.

También, incrementar de los 517 euros al mes actuales a setecientos las 2.300 pensionistas perceptoras de prestación no contributiva en La Rioja; y utilizar 85 millones de euros para los mil riojanos y riojanas en la lista de espera para la dependencia.

Junto a esto, "impulsar la red ferroviaria en nuestra comunidad, tanto en la vertebración territorial como en conectarnos fuera del territorio".

"Por lo tanto, creemos que es importante movilizarnos para que no sólo se hable de si se van a presentar o no presupuestos sino de qué modelo presupuestario queremos", ha aseverado.

Ante esta "explicación de qué se puede hacer con un aumento de techo de gasto", ha advertido de que si "el Gobierno de La Rioja decide destinarlo a las privatizaciones, a seguir aumentando las listas de espera en atención primaria" tendrá "enfrente" a IU.