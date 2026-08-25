IU reclama "convenio" y "ayudas" para estudiantes riojanos "perjudicados" por cambios en bonos transporte de Madrid

Elena Ollero, en la comparecencia ante la prensa. - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

Izquierda Unida de La Rioja reclamará, mediante la presentación de una Proposición no de Ley en el Parlamento regional, que el Gobierno de Gonzalo Capellán llegue a un "convenio" y cree "ayudas" para los estudiantes riojanos que cursan sus estudios en Madrid y que resulten perjudicados por los cambios establecidos desde junio en aquella comunidad en los bonos de transporte.

Como ha expuesto en rueda de prensa este martes Elena Ollero, miembro de Jóvenes de Izquierda Unida y estudiante riojana que vive actualmente en Madrid, "se trata de una decisión del Gobierno de la Comunidad de Madrid que nos afecta directamente a cientos de estudiantes riojanos y riojanas que actualmente estamos cursando nuestros estudios en esta región".

"Y es que -ha especificado- el pasado 12 de junio, la Comunidad de Madrid limitó una normativa vinculada a la tarjeta de transporte de público personal, mediante la cual se limitaba el derecho de nueva adquisición y de duplicado de dicha tarjeta de transportes a quienes estaban empadronados en la región".

Una decisión, ha afirmado, que "excluía principalmente a los estudiantes que nos encontramos de manera transitoria cursando nuestros estudios superiores en la Comunidad de Madrid y también a las personas migrantes que tienen muchas dificultades para poder adquirir un padrón estable".

Ante esta situación, Ollero ha señalado que "venimos tanto a denunciar esta medida del Gobierno del PP de la Comunidad de Madrid, de Isabel Díaz Ayuso, que convierte en un elemento de exclusión, un servicio público como es el transporte que nos lleva a tantas personas todos los días a nuestros centros de estudio en la capital española".

Denuncia que ha extendido también a La Rioja, afeando que "su presidente, Gonzalo Capellán, no se ha manifestado sobre esta decisión que afecta negativamente a cientos de riojanos y de riojanas" y sumando que "no ha hecho nada al respecto, ni siquiera para negociar convenios transitorios con Madrid para solventar esta situación tan negativa".

CIENTOS DE ESTUDIANTES.

Ollero ha calculado que "entre 400 y 600" estudiantes de la comunidad riojana podrían resultar afectados por esta medida con el transporte. Alumnos "que tenemos que trasladarnos para cursar estudios superiores fuera de nuestra comunidad, para cursar titulaciones que aquí no se cursan, no se ofrecen y eso ya implica un enorme esfuerzo económico para nuestras familias o para nosotras mismas".

En sus palabras, una situación que se agrava "más aún teniendo en cuenta el encarecimiento del precio del alquiler, de la manutención, del desplazamiento".

"Un sobrecosto -ha añadido- que a nuestras familias y a nosotras mismas nos cuesta un esfuerzo enorme. Y ahora tenemos que asumir un nuevo esfuerzo que no todas las familias, que no todas las estudiantes van a poder asumir teniendo en cuenta lo caro que puede suponer el transporte diario a nuestros centros de estudio".

Para paliar este problema, IU ha presentado esa PNL en el Parlamento de La Rioja "para plantear medidas, para instar al Gobierno de La Rioja a que haga algo para defender a sus estudiantes, porque a pesar de estar estudiando en Madrid, seguimos siendo estudiantes riojanos, necesitamos que nuestro Gobierno regional nos proteja y nos defienda por encima de intereses partidistas del PP".

LA PNL.

Así, como ha concretado Ollero, en la PNL "pedimos en primer lugar que Gonzalo Capellán manifieste su opinión, que se manifieste en contra de esta medida que perjudica a tantos y tantas riojanas que nos encontramos en Madrid, que manifieste su rechazo a esta medida y reclame su derogación".

En segundo lugar, ha añadido "que se abra inmediatamente una negociación con la Comunidad de Madrid para establecer convenios transitorios hasta que esta medida se rechace definitivamente", con los que "de alguna manera se nos alivie este perjuicio económico" ante un curso que, como ha recordado, "empieza ya la semana que viene".

Por ello, y en último lugar, proponen desde IU "una ayuda extraordinaria para compensar este sobrecoste", que según calcula la formación podría suponer unos 300 euros más al mes.

Ollero ha recordado, para finalizar, que "el pasado 12 de junio, cuando la presidenta de la Comunidad de Madrid planteaba esta limitación, tuvo muchas críticas, tras lo que se planteó que se podrían hacer convenios con otras comunidades autónomas".

"Algunas regiones se manifestaron al respecto. No fue el caso de la Comunidad de La Rioja, Gonzalo Capellán no ha manifestado ningún tipo de intención de establecer algún acuerdo o algún convenio con la Comunidad de Madrid", ha criticado.

De este modo, ante una medida "clasista" y "excluyente", Ollero ha lamentado que "el Gobierno del PP de Gonzalo Capillán no haga nada al respecto y se prefiera, antes que defender los intereses de tantas estudiantes riojanas que nos veremos la semana que viene con esta nueva dificultad económica en Madrid, prefiera la pasividad, estar impasible y defender a su compañera del partido".

"Porque el transporte público no puede convertirse en un elemento de exclusión vinculado al código postal, sino que tiene que ser un derecho público para que todas las estudiantes y todas las personas nos podamos mover con tranquilidad a nuestros centros de estudio y a nuestros centros de trabajo, independientemente de donde tengamos nuestro empadronamiento", ha finalizado.