IU reclama al Gobierno riojano que convierta en "prioritaria" la lucha contra los accidentes laborales

El diputado de IU Carlos Ollero en un pleno del Parlamento - IU

LOGROÑO, 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

El diputado de Izquierda Unida Carlos Ollero ha reclamado hoy al Gobierno de La Rioja que convierta en "prioritaria" la lucha contra la siniestralidad laboral en un momento en el que los accidentes graves y mortales "aumentan" con cifras "inaceptables".

Ollero ha ofrecido una rueda de prensa ante la celebración, el próximo 28 de abril, del Día por la Salud y la Seguridad en el Trabajo; así como la conmemoración, el 1 de mayo, del Día del Trabajo.

En este marco, el Grupo Parlamentario Podemos-IU presentará, en el próximo pleno del Parlamento de La Rioja, que se celebra este jueves, una proposición no de ley con "propuestas concretas" relacionadas tanto con la siniestralidad laboral como con la situación del empleo.

Ollero no ha olvidado que el pasado viernes falleció, en accidente laboral, un trabajador en Albelda. "Esto supone ya el tercer accidente mortal en La Rioja durante 2026", ha clamado.

Tras transmitir sus condolencias tanto a la familia como a los allegados de este trabajador, ha considerado que las cifras de sinestralidad laboral "son absolutamente inaceptables".

Ha señalado cómo en el año 2025 se produjeron 4.842 accidentes en esta comunidad, con un "ligerísimo descenso con respecto a los accidentes de 2024 que no es significativo" y con "seis accidentes mortales" que ha visto como "muchísimos".

Ha puesto el acento en que "los accidentes graves, muy graves y los mortales aumentan significativamente en los últimos años", en concreto, ha dicho, "en el último año, en 2025, han aumentado estos accidentes más graves en un noventa por ciento".

Ha sumado que La Rioja tiene un índice de incidencia (volumen de accidentes por cada 100.000 trabajadores) de 276 accidentes. "Es el cuarto más alto del conjunto de las comunidades autónomas; la media estatal se sitúa en 211", ha criticado.

La proposición no de ley que llevará Izquierda Unida al próximo pleno incluye medidas para el Gobierno central como instar a que culmine, cuanto antes, la aprobación de la nueva Ley de Prevención de Riesgos Laborales.

Pero, también, para el Gobierno riojano, como que sea un requisito, a la hora de contratar con la administración pública y de recibir ayudas o subvenciones públicas de cualquier tipo, contar con "significativos controles" sobre los accidentes laborales.

Por otro lado, ha considerado que, desde el Ejecutivo de Capellán, "se dedican recursos económicos a trabajadores autónomos y empresas", así como "a determinados sectores económicos" pero "no se dedica ni un euro a paliar situaciones problemáticas que están sufriendo miles de trabajadores asalariados".

En este sentido, ha querido "llamar la atención" sobre "el crecimiento de regulaciones de empleo en La Rioja", señalado que, según lo últimos datos del Ministerio de Trabajo, en los últimos tres años en La Rioja ha crecido un 37 por ciento el volumen de trabajadores afectados por regulaciones de empleo.