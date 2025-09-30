IU reclamará en el Parlamento de La Rioja mayor apoyo a los barrios vulnerables

LOGROÑO, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de IU, Henar Moreno, ha anunciado que su formación, a través de una Proposición No de Ley, que se debatirá este jueves, reclamará mayor apoyo a los barrios vulnerables. Ha indicado que "no buscamos que desaparezcan los barrios vulnerables -situados principalmente en los cascos históricos-, sino que desaparezca de esos barrios la vulnerabilidad existente".

Por ello, "buscamos realizar un estudio para identificar los barrios o áreas vulnerables de nuestra región; prevenir esa aparición favoreciendo la equidad territorial; y garantizar la función social de la vivienda". Para ello, hay que comenzar una ronda de reuniones para elaborar ese mapa -ya ha indicado que hay una prevista con Cáritas- y además ha indicado que el Gobierno riojano "debe implicarse en el análisis de la situación y en la toma de medidas para luchar contra esa vulnerabilidad".

Ha recordado que la iniciativa se enmarca en el trabajo de "análisis y colaboración con los movimientos sociales y asociaciones de vecinos" que se inició hace dos años en Andalucía, en localidades "con barrios vulnerables que constituyen quizás los barrios más pobres de toda de toda la Unión Europea".

Estas zonas, ha explicado Moreno, tienen mucho que ver "con el ámbito de la vivienda que hace que en este tipo de barrios vulnerables se concentren el mayor número de viviendas en situación de hacinamiento, en situación de falta de higiene y es allí precisamente donde más tenemos que incidir".

En este punto, ha añadido que en La Rioja también contamos con situaciones de "mucha desigualdad", donde un 21,8 por ciento de la población riojana "está en riesgo de pobreza y exclusión, es decir más de 70.000 personas en nuestra comunidad". Una situación que lejos de mejorar ha empeorado, ya que "son 3.000 personas más de las que había ya el año pasado".

"La tasa de pobreza en la comunidad autónoma de La Rioja, curiosamente, una de las más ricas de nuestro país, está en torno al 16,9 por ciento, mientras que la pobreza severa alcanza ya el 7 por ciento", ha apuntado, recordando, además, que "si miramos los hogares con menores, la pobreza se dispara al 18,3 por ciento; eso significa que 1 de cada 5 niños y niñas en La Rioja está creciendo en la pobreza".

Una situación, que ha señalado la portavoz de IU, "golpea con más fuerza aún en el medio rural, donde la tasa de pobreza salta al 28,6%, más del doble que en las ciudades".

No obstante, ha indicado que "siempre lo asociamos a la pobreza porque el factor económico es un factor determinante, pero también hay determinados condicionantes que marcan ese aumento de la vulnerabilidad, tales como la edad, ya que hablamos de niños y niñas, pero también hablamos de personas mayores en situación de soledad no deseada u otra serie de cuestiones".

En su intervención, Moreno ha recordado que su partido a nivel estatal presentó una Proposición de Ley en el Congreso de los Diputados de Barrios Vulnerables para "mejorar las condiciones de vida y reducir los niveles de desigualdad y exclusión en nuestra sociedad, acabando con esos barrios vulnerables". "Eso no quiere decir, evidentemente, que desaparezcan los barrios vulnerables, sino que desaparezca de esos barrios la vulnerabilidad existente", ha añadido.

Ha indicado que para ello "hay que destinar recursos, planteando que es necesario que desde el ámbito del Gobierno de España se apruebe ese Fondo de Recuperación Ambiental, Urbana y Social (FRAUS) de los barrios y zonas vulnerables del Estado". A ello, han de sumarse fondos europeos y también de las Comunidades Autónomas.