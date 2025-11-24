IU y Stop Accidentes piden más implicación al Gobierno riojano por muertes laborales; "Lejos de mejorar, quitan medidas"

LOGROÑO 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

Diputados de IU han mantenido este lunes una reunión con representantes de la 'Plataforma 28 de abril Stop Accidentes Laborales' para conocer de primera mano sus reivindicaciones y exigir al Gobierno de La Rioja que "haga su trabajo" en materia de seguridad y salud laboral con el fin de evitar más muertes en los puestos de trabajo. Como han destacado "todos los accidentes laborales son evitables" si se impulsan "medidas efectivas".

La diputada de IU La Rioja, Henar Moreno, ha asegurado que para su formación "la vigilancia de la salud" es fundamental para "evitar que los trabajadores y las trabajadoras se jueguen la vida cuando van a sus puestos laborales".

Es "una prioridad" que seguirá siendo así -ha destacado Moreno- y por ello lamenta que desde el Gobierno de La Rioja "no se impulse una estrategia de seguridad y salud en el trabajo que garantice que no se muera la gente" en el ámbito laboral.

"Lejos de ello -prosigue- vemos que la política del Gobierno de La Rioja va en sentido contrario, va en la eliminación de los delegados territoriales de prevención en lugar de impulsarlos y darles las competencias que debieran tener".

Pero también "va en la reducción de los recursos que se dedican para esta estrategia".

Así las cosas, desde IU esperan "no tener que vernos de nuevo cada vez que fallece una persona en el trabajo".

ENMIENDAS

Ante esta situación, desde la formación de IU plantearán enmiendas para mejorar esta situación pero, además, establecerán acciones conjuntas para colaborar con la plataforma Stop Accidentes Laborales y para visibilizar esta lacra".

"Es una enorme desgracia que se vive en los centros de trabajo y debemos seguir construyendo una alternativa. Desde luego -ha indicado Moreno- no podemos seguir con una consejera que sigue diciendo que los accidentes son inevitables porque es mentira".

"Todos los accidentes laborales son evitables mediante medidas que garanticen que se toman las medidas necesarias para evitar que nos juguemos la vida en nuestros puestos de trabajo o la salud" porque, como ha reconocido, "la vida es el mayor drama, pero desde luego también son muchos los problemas, las enfermedades profesionales y los accidentes no tan graves que sufren los trabajadores y trabajadoras".

Según sus palabras, la situación se puede mejorar ya que "como siempre pongo de ejemplo, las asociaciones por la seguridad vial han conseguido un endurecimiento de las penas y han conseguido que se ponga en valor la vida de la gente y es fundamental también que en el ámbito de la seguridad y salud en el trabajo estas asociaciones reciban todo nuestro apoyo".

"QUE CUMPLAN CON SU RESPONSABILIDAD"

Por su parte, la presidenta de la Plataforma 28 de abril Stop Accidentes Laborales, Ana Corres, ha pedido al Gobierno de La Rioja "que se tomen en serio esta situación" y "que cumplan con su responsabilidad" que es "velar por el cumplimiento de la seguridad y la salud en las empresas".

En declaraciones a Europa Press ha explicado que "llevamos muchos años ya como Asociación haciendo unas demandas que no se escuchan, que no se implementan y simplemente queremos que hagan su trabajo, que para eso están".

Se trata -ha dicho- de velar "para que los derechos de las personas trabajadoras que son a la seguridad y a la salud, se cumplan".

En este sentido, la presidenta explica que "desde luego" son las empresas las que tienen que implementar esos derechos "pero la vigilancia de que sea así es de las instituciones del Gobierno de La Rioja".

"No podemos dejarlo porque en La Rioja somos campeones en siniestralidad laboral, algunos años en cabeza... y otros en segundo o en tercer lugar. No nos podemos relajar".

Finalmente desde la Asociación también han hecho hincapié en la necesidad de "cuidar a nuestros trabajadores" en el ámbito de la salud mental. "Es un problema bastante serio y hay que abordarlo".