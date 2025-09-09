IU urge a la presidenta del Parlamento a "acelerar" comisiones y ponencias pendientes

Archivo - Los diputados de IU, Henaro Moreno y Carlos Ollero, entrando al Parlamento - IU - Archivo

La ponencia de infraestructuras, el Consejo de Infancia o culminar la Reforma del Estatuto de Autonomía, entre los asuntos pendientes

LOGROÑO, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Parlamentario Podemos-IU, diputada de Izquierda Unida, Henaro Moreno, ha urgido hoy a la presidenta del Parlamento, Marta Fernández Cornago, a "acelerar" comisiones y ponencias pendientes.

En el inicio del curso político, Moreno ha tenido un encuentro a puerta cerrada con la presidenta de la Cámara riojana, solicitado por la diputada Moreno a causa de la "parálisis" del Parlamento.

Se trata, ha relatado, de "iniciativas que tenían que haber sido debatidas en comisión y que llevan más de un año en alguno de los casos". Le ha pedido calendarizar las reuniones y "establecer unos plazos" de "al menos una comisión al trimestre".

"No se ha comprometido a la calendarización, pero sí a impulsar ya las comisiones que estaban pendientes", ha indicado en declaraciones a Europa Press.

Moreno destacado la comisión de salud, "que tiene diez iniciativas pendientes" y a la que la presidenta, ha trasladado Moreno, "se ha comprometido a darle la mayor celeridad".

Con respecto a las ponencias, "la primera y más importante", ha dicho, "es la del seguimiento del Pacto de Infraestructuras; de plena actualidad por la situación de déficit que vive La Rioja".

"Yo creo que tiene que haber una posición unánime para que se nos compense ese déficit que llevamos sufriendo con independencia del color político de quien haya gobernado", ha reclamado.

Otra ponencia también pendiente y, para Moreno, "importante" es la ponencia de infancia "donde tenemos previsto cumplir un compromiso que venía de la anterior legislatura", como es la creación de un Consejo de la Infancia.

"Ha habido buena disposición por parte de la presidenta también a los efectos de la creación de ese consejo, que sería el primero en España que se haría en el ámbito parlamentario", ha dicho.

ESTATUTO DE AUTONOMÍA

Otro asunto pendiente es la reforma del Estatuto de Autonomía, aprobada por el Parlamento de La Rioja en abril del 2019 y que aún debe ratificar el Congreso de los Diputados.

En estos momentos, y tras decaer los trabajos realizados en la pasada legislatura por la convocatoria de elecciones, es necesario elegir una delegación de representantes políticos del Parlamento para que defiendan las reforma en el Parlamento.

Moreno ha explicado que la presidenta de la Cámara riojana es partidaria de que acuda un representante de cada partido político presente en el Parlamento riojano (PP, PSOE, Vox y Podemos-IU).

No obstante, para Moreno "no parece muy lógico" porque "hay uno de los cuatro que está en contra de la reforma del estatuto" en relación a Vox (que tampoco estaba en el arco parlamentario cuando se elaboró la reforma que ahora debe ratificar el Congreso).

"Esperamos que, en los próximos meses, pueda de verdad debatirse en el Congreso de los Diputados, nuevamente, ese Estatuto que tiene aspectos claramente positivos aunque ya va a salir obsoleto", ha señalado.

Por último, también ha mostrado su preocupación por los intérpretes de signos que se contratan para los pleno del Parlamento, dado que ha habido "problemas porque cuando se licitó quedó desierto".

"Nosotros creemos que no podemos seguir soportando los derechos de las personas sobre la sobreexplotación de los trabajadores como veníamos haciendo con las personas que trabajaban aquí", ha afirmado.