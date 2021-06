IU ve el Plan de Atención Continuada "nefasto" y "privatizador" y convoca "de urgencia" el pacto de gobierno

LOGROÑO, 14 Jun. (EUROPA PRESS) -

Responsables de Izquierda Unida han calificado hoy el Plan de Atención Continuada, presentado por las gerencias del SERIS y Atención Primaria, como "nefasto" y "privatizador". Esta formación ha pedido la convocatoria "de urgencia" de la Comisión de Seguimiento del Pacto de Gobierno.

La responsable de Sanidad de IU, Pilar Miguel, ha ofrecido una rueda de prensa junto al coordinador regional de esta formación, Diego Mendiola, y la diputada regional de IU, Henar Moreno, en la que ha aseverado: "Esto no es un plan estratégico para aumentar la calidad en la asistencia sanitaria, es un plan privatizador".

Así, ha señalado que "se cambian los profesionales de Atención Primaria que se dedican a la atención continuada por ambulancias, y las ambulancias son de una empresa"; por lo que es una "forma de privatizar la Atención Primaria".

"Se han cubierto de gloria", ha añadido Moreno al tiempo que ha criticado tanto la forma en que se dio a conocer, "por la puerta de atrás tras la rueda de prensa", como por el fondo, dado que ha considerado que "no sólo es una privatización, supone una aplicación drástica de recortes".

Ha anunciado la petición, por parte de este partido, de una reunión "de urgencia" de la Comisión de Seguimiento del Pacto de Gobierno (formada por PSOE, IU, Podemos y el Gobierno de La Rioja). También, ha informado de que este jueves interpelará a la consejera de Salud, Sara Alba, en el pleno.

Preguntada acerca de si pedirá la dimisión de Alba, ha creído que "esto no se arregla con la dimisión de Alba o de Lafuente", gerente del SERIS, "se arregla cambiando las políticas".

La responsable de Sanidad de IU ha añadido que se trata de un plan elaborado "en solitario" porque "no se ha contado ni con las asociaciones ni con los partidos políticos".

Ha abogado por dotar a los profesionales sanitarios de estabilidad en el empleo, para que cuando acaben su formación MIR se queden en La Rioja. Ha añadido que son necesarios otros profesionales como psicólogos o trabajadores sociales.

Ha señalado que "sí hay dinero" porque en los Presupuestos Generales de La Rioja había una partida con un incremento del 25 por ciento del presupuesto. Algo ante lo que se ha preguntado "dónde está el dinero".

Mendiola ha apuntado a la necesidad de combatir la despoblación de las zonas rurales, y ha visto "fundamental, para una comunidad como la nuestra, defender los servicios públicos como elemento vertebrador".

Moreno ha creído que "no vale con decir que no hay médicos", porque "si no hay, hay que buscarlos", además de "reducirles tareas que pueden ser hechas por otros profesionales", citando a fisioterapias o nutricionistas.

"Es el momento de que rectifiquen, que dejen de pegarse entre ellos y se pongan a trabajar", ha dicho.