El 'IV Triatlón de la Mujer Ciudad de Logroño' se celebrará en la ciudad el 7 de septiembre - AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO

LOGROÑO, 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Logroño Deporte, Francisco Iglesias, la vicepresidenta de dicha entidad, Laura Arrieta, y Ángela Muñoz, responsable del área de Mujer de la Federación Riojana de Triatlón, han presentado hoy el 'IV Triatlón de la Mujer Ciudad de Logroño', un evento "único y exclusivo para mujeres de todas las categorías en el que se busca la máxima participación, por lo que se ha diseñado una prueba muy popular al alcance de todas las participantes", ha indicado el edil.

Esta prueba de triatlón se celebrará el 7 de septiembre, a partir de las 10,00 horas con salida y meta en las piscinas municipales de Las Norias. "Queremos seguir fomentando el deporte del triatlón dentro de la categoría femenina, en este caso está abierta a las categorías cadete, juvenil, junior, sub-23, absoluta, veterana 1, veterana 2 y veterana 3", ha expresado Iglesias, quien ha animado a la participación en esta prueba popular.

INSCRIPCIONES HASTA EL 2 DE SEPTIEMBRE

El 'IV Triatlón de la Mujer de Logroño es una prueba deportiva no competitiva incluida en el calendario de la Federación Riojana de Triatlón, en cuya organización participan el Ayuntamiento de Logroño y la Federación Riojana de Triatlón. La prueba contempla la parte del agua que será de 200 metros, el sector ciclista de 7,5 km y el sector a pie de 2 kilómetros. La parte ciclista se podrá realizar con cualquier tipo de bicicleta. El precio de la prueba es de 10 euros para deportistas no federadas y 5 euros para deportistas federadas.

Las inscripciones están abiertas hasta el día 2 de septiembre y deben formalizarse en la web de la Federación Riojana de Triatlón www.fertriatlon.com y en la plataforma Rockthesport.