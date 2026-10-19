Izquierda Unida acusa a Escobar de "vender la ciudad del futuro para esconder el fracaso del presente"

Archivo - La coordinadora de IU Logroño, Eunate García,, en comparecencia de prensa - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

Izquierda Unida ha calificado de "propaganda" el discurso del alcalde de Logroño, Conrado Escobar, en el último Debate sobre el Estado de la Ciudad de la legislatura. Escobar ha sostenido que "quien se limita a resolver problemas solo gestiona el presente" y que "una ciudad necesita una mirada más larga". Para IU, esa frase retrata a un alcalde que ni siquiera ha sabido gestionar el presente.

"Escobar nos pide mirar lejos porque no quiere que miremos de cerca lo que ha hecho", ha afirmado la coordinadora local de IU, Eunate García. "Tres años después, la revisión del Plan General ha quedado desierta y su gobierno ha dejado escapar millones de euros de fondos europeos".

García considera "una provocación" que el alcalde califique de positiva la evolución de la vivienda, cuando alquilar un piso en Logroño cuesta hoy casi el doble que hace diez años. "Ahora dice que ve el gran problema. Le han hecho falta tres años y unas elecciones a la vista para darse cuenta", ha señalado.

IU "desconfía de los grandes anuncios urbanísticos". Las 3.000 viviendas de Cascajos Sur dependerán de la colaboración público-privada. Es la misma fórmula que "ha permitido a las promotoras elegir a quién adjudican la VPO", y hasta seis de cada diez de esas viviendas saldrán a precio de mercado. "Son viviendas de maqueta, sin plazos ni calendario, anunciadas a pocos meses de las elecciones", ha advertido García.

La formación ha respondido también a la apelación de Escobar a "recuperar el diálogo y la escucha". "Un alcalde que escucha no aprueba los presupuestos en solitario ni llama linchamiento a las preguntas de la oposición", ha replicado García. "Escobar no escucha a los logroñeses y logroñesas, se escucha a sí mismo". IU tampoco reconoce la ciudad "abierta e inclusiva" que describe el alcalde en una comunidad donde 75.000 personas viven en riesgo de pobreza o exclusión, entre ellas más de un tercio de los menores.

Frente a ello, IU Logroño reclama remunicipalizar los servicios públicos externalizados para que cada euro se destine a mejorar el servicio y no a engordar beneficios privados. "Escobar dice que una ciudad se construye con lo que se comparte entre todos. Que empiece por devolver a lo público lo que es de todas", ha subrayado la coordinadora. La formación exige además impulsar la declaración de zona tensionada y blindar el suelo público para alquiler social: "Logroño necesita un gobierno que actúe, no uno que anuncie".