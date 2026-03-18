Jesús Ángel Herrera renueva como presidente de la Asociación de Agencias de Viajes de La Rioja - FER

LOGROÑO 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

La asamblea general de Asociación de Agencias de Viajes de La Rioja, integrada en la FER, ha reelegido a Jesús Ángel Herrera (Incavisa) como presidente del sector por un nuevo periodo de cuatro años.

La asociación está compuesta por agencias de viajes tanto emisoras como receptivas, sector muy importante para el turismo de La Rioja, que cada vez atrae más visitantes gracias al enoturismo.

La secretaria general de la Asociación continuará siendo Adelaida Alútiz.

La organización riojana pertenece a la nacional CEAV la Confederación Española de Agencias de Viajes.

Además de defender la actividad del sector ante el intrusismo, la Asociación sectorial insiste en la importancia de confiar en las agencias para la organización completa de viajes y estancias que no solo incluyen el transporte sino alojamiento, visitas y otros aspectos ya que las empresas son los auténticos profesionales y expertos en este sector.