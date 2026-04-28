X Jornada del Aceite de La Rioja conmemora una década impulsando la calidad, el origen y promoción del sector oleícola riojano - DOP ACEITE DE LA RIOJA

LOGROÑO, 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

El director general de Desarrollo Rural, David Martín, junto con la presidenta de la DOP Aceite de La Rioja, Clara Espinosa, y la directora del Centro Cultural Ibercaja, Andrea Ruiz, han presentado hoy, día 28, la X Jornada del Aceite de La Rioja, que se celebrará el próximo viernes 8 de mayo, consolidada como una cita de referencia para el sector oleícola riojano y un punto de encuentro entre productores, profesionales y consumidores.

Esta edición, que conmemora el décimo aniversario, tiene como objetivo reforzar el posicionamiento del Aceite de La Rioja como producto de calidad diferenciada, poniendo el foco en la importancia de los sellos europeos como garantía de origen, excelencia y procesos productivos.

En este sentido, el director general de Desarrollo Rural ha subrayado que esta jornada "es un magnífico escaparate para dar visibilidad a la DOP y a un sector que está evolucionando rápidamente, con más de 5.000 hectáreas de producción y por el que estamos trabajando para mejorar la rentabilidad de estas exportaciones".

Por su parte, Clara Espinosa ha destacado que "esta edición conmemora una década de trabajo y consolidación de una iniciativa que ha sabido crecer y convertirse en un evento de referencia para el sector", y ha incidido en que "los sellos de calidad europeos son una herramienta fundamental para garantizar al consumidor el origen, la calidad y el rigor de los procesos de elaboración".

PROGRAMA DE ACTIVIDADES ABIERTO AL PÚBLICO

La jornada comenzará a las 10,30 horas con la apertura del stand de degustación en la Plaza de la Diversidad, donde los asistentes podrán degustar tostadas con Aceite de La Rioja y conocer aceites monovarietales elaborados en La Grajera con carácter experimental.

Este espacio permanecerá abierto al público en horario de 10,30 a 14,00 horas y de 17,00 a 20,30 horas.

En el mismo entorno se instalarán puestos de productores que ofrecerán exposición, degustación y venta directa de sus aceites, acercando al público el trabajo del sector oleícola riojano. Como novedad en esta edición, se sorteará entre los asistentes un lote de aceites comercializados durante la jornada, como reconocimiento a la fidelidad del público.

Por la tarde, el Centro Fundación Ibercaja La Rioja acogerá una cata de aceites de variedades autóctonas dirigida por Lorena Marín, técnico de la DOP Aceite de La Rioja, que permitirá a los asistentes descubrir los matices y características de estos productos.

ENTREGA DE PREMIOS DEL X CONCURSO A LA CALIDAD

En el marco de la jornada, se celebrará la entrega de premios del X Concurso a la calidad del mejor Aceite de La Rioja, que tendrá lugar a las 11,30 horas en el salón de actos del Centro Fundación Ibercaja La Rioja. Este certamen reconoce el esfuerzo y la excelencia de los productores riojanos, premiando a los mejores aceites elaborados en la última cosecha en sus distintas categorías, así como al comercio que mejor ha contribuido a la distribución del producto.

La X Jornada del Aceite de La Rioja se enmarca en la campaña de promoción '¡Qué vida! Aceite de La Rioja, toma pan y moja', impulsada por el Consejo Regulador, y cuenta con la colaboración del Gobierno de La Rioja y del Centro Fundación Ibercaja La Rioja.