La Jornada 'Sinhogarismo y violencia de género' de la UR analizará una realidad invisible que afecta a miles de mujeres

LOGROÑO 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de La Rioja acogerá el viernes, 21 de noviembre, la Jornada 'Sinhogarismo y violencia de género', para analizar esta realidad invisible que afecta a miles de mujeres en todo el mundo y que está estrechamente relacionado con la violencia de género y situaciones de abuso.

La actividad está organizada por el Vicerrectorado de Ordenación Académica y Profesorado, a través de la Unidad de Igualdad, Diversidad y Bienestar de la Universidad de La Rioja, de la que la profesora Andrea Gutiérrez García es su responsable.

Forma parte de la programación establecida en el Convenio de colaboración firmado entre la Consejería de Salud y Políticas Sociales y la Universidad de La Rioja, impulsado por la Subdirección General de Igualdad del Gobierno de La Rioja y está financiado con cargo a los fondos de Pacto de Estado del Ministerio de Igualdad - Secretaría de Estado de Igualdad y para la erradicación de la violencia contra las mujeres.

La jornada se desarrollará en el Salón de Actos del Edificio Politécnico en la sesión de mañana en horario de 9,30h a 14,30h, mientras que por la tarde se celebrará en el Salón de Actos del Edificio de Filología, entre las 16,30h y las 18,30h.

A lo largo de la jornada se presentarán estudios, experiencias de buenas prácticas y testimonios que permitirán entender mejor las circunstancias específicas que viven las mujeres en situación de 'sin hogar', así como las herramientas y recursos necesarios para ofrecer soluciones efectivas.

La primera conferencia 'Sinhogarismo femenino: una aproximación desde la investigación', será impartida por Sonia Panadero Herrero, del Departamento de Personalidad, Evaluación y Psicología Clínica de la Universidad Complutense de Madrid.

Posteriormente se celebrará la mesa redonda 'Retos en la comprensión del sinhogarismo en el siglo XXI', presentada por el profesor de la Universidad de La Rioja, Domingo Carbonero y contará con la participación de Elena Salas, de la Asociación 'Assís' de Barcelona; Sonia Gorbeña, de la Asociación 'Bizitegi' de Bilbao; Lidia Ruiz, de la Asociación 'El llavero' de Logroño y Yolanda Herguera, del Centro de Acogida Beatriz Galindo y Fundación salud y comunidad de Madrid.

La sesión de mañana finalizará con la presentación de la entidad 'In Genero' como espacio de intervención integral con personas que ejercen la prostitución, personas que están en situación de trata y/o en contexto de explotación sexual, a cargo de Miguel del Olmo Morales.

Por la tarde, la jornada se completa con la proyección del documental 'El quejío de una diosa' (Mujereando) y coloquio posterior con su directora, Carmen Tamayo, y resto de protagonistas.

La actividad va dirigida a la comunidad universitaria y a todas las personas interesadas. Para asistir es necesario inscribirse previamente a través del enlace: https://bit.ly/JornadaSinhogarismo21nov