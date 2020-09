Las jornadas 'EnClaro' divulgarán cómo comunicar con lenguaje claro para llegar a las audiencias de interés

LOGROÑO, 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

"La información de cualquier tipo tiene que transmitirse con un lenguaje claro", comentan Arsenio Escolar y Antonio Martín, organizadores de 'EnClaro', primeras jornadas organizadas sobre esta temática en España. Dotar a los textos tanto en la redacción como en su diseño de un lenguaje sencillo es un objetivo fundamental para comunicarse con claridad con la audiencia.

Esta corriente de comunicación internacional que llegó a España en los años 80 se ha ido implantando poco a poco en organismos, empresas e instituciones para ganar la confianza de ciudadanos y clientes, y para que estos puedan decidir, elegir y ejercer sus derechos.

Las jornadas 'EnClaro' están organizadas por la revista de divulgación del lenguaje Archiletras, el centro de formación del lenguaje y la edición Calamo & Cran, y dirigidas por la traductora Isabel Espuelas. Además, cuentan con la participación de Correos y la colaboración de la Fundación de san Millán de la Cogolla.

'EnClaro' nace con el objetivo de ser el punto de encuentro del lenguaje claro en el que intercambiar experiencias profesionales de quienes ya lo han implantado, para conocer lo que se puede lograr y para descubrir los recursos para conseguirlo, señala Isabel Espuelas, directora de las jornadas.

Cinco expertos en lenguaje claro expondrán sus experiencias y consejos en 45 minutos, con posterior debate con los asistentes, del 21 a 25 de septiembre a las 18h, online y en directo:

Lunes 21: 'La experiencia sueca'.

Luisa Alli, directora de Comunicación de Ikea Ibérica, vocal en la Junta Directiva de la Asociación de Directivos de Comunicación (DIRCOM) y presidenta de la Cámara de Comercio Hispano-Suecia. Ha sido directora de Comunicación de Vocento y también ha trabajado como periodista en elmundo.es.

Martes 22: 'La apuesta por la confianza'

Esther de la Torre, Senior Manager at BBVA Responsible Business. Licenciada en CC. de la Información, Máster en Comunicación de Instituciones Públicas y Políticas. Ha estado al frente del marketing relacional, CRM y marketing digital en varias compañías. Se incorporó finalmente a BBVA, al área de Responsible Business, donde lanzó el Proyecto TCR a nivel global para promover una comunicación transparente, clara y responsable en canales on y off line.

Miércoles 23: 'Claridad en los medios'.

Judith González y Javier Lascuráin de Fundéu. Judith es filóloga. Codirigió con Mario Tascón el manual de estilo para los nuevos medios, premio Bitácoras al mejor Blog de Educación. Coordinadora del DUD (Diccionario urgente de dudas) y el libro 'El español más vivo: 300 recomendaciones para hablar y escribir bien' (Espasa, 2015). Docente de comunicación clara y buen uso del español en los medios en distintos foros, investigadora en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNED, en el marco del proyecto Semántica Procedimental y Contenido Explícito.

Javier es periodista y ha desarrollado la mayor parte de su carrera profesional en la Agencia EFE, donde ha sido, entre otras cosas, delegado en Cantabria, subdirector de Nacional y director de la Unidad de Coordinación. En octubre del 2012 se incorporó como coordinador general a la Fundación del Español Urgente, que dirige desde febrero del 2020.

Jueves 24: 'El lenguaje jurídico en la actualidad: un camino por recorrer'.

Cristina Carretero, profesora de Derecho Procesal y de Oratoria y Redacción Jurídicas y Empresariales en la Universidad Pontificia Comillas. Estudió en la Universidad Complutense de Madrid, donde se licenció y doctoró en Derecho. Lleva trabajando más de 20 años como docente en la Facultad de Derecho de la Universidad Pontificia Comillas. Profesora de Derecho Procesal, de Oratoria y Redacción Jurídicas en el Máster de Acceso a la Abogacía de la Universidad Pontificia Comillas y de Comunicación escrita en el Máster de RR. HH. de la ICADE Business School.

Viernes 25: 'Las nuevas profesiones del lenguaje claro'.

Antonio Martín, socio-director de Cálamo & Cran. Filólogo. CEO del centro de aplicaciones profesionales del lenguaje. Codirige el medio del mundo del libro en español PUBLISHNEWS. Miembro de PALABRAS MAYORES. Cofundador de UniCo y de SEA (Spanish Editors Association). Socio de Honor de La Casa del Corrector, de la Fundación Litterae. Pertenece al Consejo editorial de la revista Archiletras.

Las ponencias quedarán grabadas y a disposición de los 250 asistentes ya apuntados. La inscripción a las jornadas se puede hacer en www.enclaro.es, con un coste de 25 € y descuentos para miembros de asociaciones profesionales del lenguaje.