José María Álvarez-Pallete inaugurará Undersummit en Logroño con las localidades agotadas

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LOGROÑO 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

La presencia de José María Álvarez-Pallete (expresidente de Telefónica), Oriol de Pablo (Vicio) y Javier Gil (LaLiga) ha generado tanta expectación entre los empresarios y directivos riojanos que, a falta de cuatro días, el aforo está casi completo.

El encuentro se celebrará este jueves 10 de septiembre, a las 11 horas, en las Bodegas Franco-Españolas, y reunirá a los principales directivos y emprendedores de La Rioja para abordar el impacto positivo de la IA en el management empresarial.

Los directivos, empresarios y emprendedores interesados pueden solicitar su invitación gratuita a través de la web: https://undersummit.es/ai-for-good-logrono.

La conversación abierta estará protagonizada por reconocidos líderes empresariales, expertos en inversiones y en destacadas áreas de negocio, que irán conversando sobre diferentes temas vinculados a la inteligencia artificial.

Además de Álvarez-Pallete y de Pablo, participarán como speakers de la jornada diferentes técnicos y expertos de IA y otras áreas de negocio, como el responsable de implantación y desarrollo de IA en LaLiga, Javier Gil; la directora de vino y experiencia de Franco Españolas, Elena Pilo; el CEO de Caja Rural de Aragón, Luis Ignacio Lucas; el country manager de Babel, Jesús Marco; el CEO de TSMGO Brand Consultants, Ricardo Moreno; y la CEO del Family Office Orfeo XXI, Ana Altuzarra.

La jornada se articula como una conversación abierta en cuatro bloques -Customer Journey, Desarrollo de negocio, liderazgo ejecutivo y un último sobre verdad y reputación corporativas-, seguida de un networking privado entre los asistentes.

Durante la sesión, el público podrá enviar sus preguntas a través de un sistema de registro que las traslada a la mesa de forma anónima. La jornada estará conducida por Mario Martínez, presidente de Undersummit y Eva Santander, directora editorial de The Officer, el magazine español especializado en empresas, directivos y management.

La organización aprueba las solicitudes de inscripción para asegurar el perfil ejecutivo y emprendedor de los asistentes a la jornada. Dichas solicitudes se irán aprobando hasta completar aforo en una jornada de reducido tamaño, para propiciar una conexión real de valor y garantizar la calidad de la conversación.

El congreso de management más influyente en Europa Undersummit aspira a convertirse en el congreso de gestión empresarial más influyente de Europa. Su próxima edición se celebrará los días 31 de marzo y 1 de abril de 2027 en Madrid, donde espera reunir a más de 1.000 CEOs y directivos para responder a una pregunta: cómo serán las empresas del futuro.

El programa se ordena en seis ejes:

La empresa agéntica: IA, datos y computación.

La empresa autónoma: automatización, operación desatendida y robótica.

La empresa consciente: geopolítica, sostenibilidad e impacto global.

La empresa auténtica: propósito, marca y marketing.

La empresa líquida: financiación, equity y venture corporate.

La empresa modular: new management y gobierno corporativo.