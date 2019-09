José Mercé y Tomatito, este sábado en el Teatro Bretón

LOGROÑO, 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

José Mercé y Tomatito, dos viejos amigos, cruzan una vez más sus caminos en la grabación del disco De verdad, que mañana, sábado 7 de septiembre, ofrecerán en el Teatro Bretón de Logroño. Será a las 20,30 horas.

José Mercé, cante; Tomatito, José del Tomate, guitarra; Antonio Ramos "Maca", bajo; Israel Suárez "Piraña", percusión; Kiki Cortiñas, Miguel Taleo y Mercedes, palmas y coros; Chicharito, Palmas y jales; y Bernardo Parrilla, violín, subirán al escenario para "reivindicar el flamenco como música, como cultura, y elevarlo a la categoría que merece", como ambos reconocen.

De verdad es toda una reivindicación del flamenco más puro, una lección magistral en toda regla, un disco como no se hacía desde hace mucho tiempo. La grabación del nuevo álbum se realizó en el estudio que Tomatito tiene en la localidad almeriense de Aguadulce. "En 'De verdad' tocamos todos los palos que afortunadamente existen en el flamenco: tangos, alegrías, seguiriyas, soleás, bulerías, granaínas*", subraya Tomatito, guitarrista y productor del disco. "Yo nunca me he ido del flamenco. Yo hago otras cosas pero siempre suena el flamenco ahí. Siempre reivindicamos el flamenco. Yo seré flamenco hasta que me muera".

Mercé ahonda en la misma idea reflexionando también sobre otras características de su carrera: "Los dos hemos nacido flamencos, en un entorno familiar muy flamenco y, aunque muchas veces la gente vea que yo estoy haciendo una canción pop, es porque en ese momento estoy haciendo otra historia. Otra cosa es que cante una canción como 'Al alba' como un cantaor. Igual cuando hice el disco de duetos. Pero eso no es flamenco. Flamenco es lo que hemos grabado en 'De verdad", destaca el cantaor.

Las localidades se pueden adquirir en la página web del Teatro Bretón (www.teatrobreton.org). El concierto está patrocinado por Cadena Cope.