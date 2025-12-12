Un joven de 20 años, trasladado al San Pedro tras ser atropellado esta mañana en Logroño

Archivo - Servicio de urgencias del hospital San Pedro de Logroño - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO, 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

Un joven de 20 años ha resultado herido a primera hora de esta mañana en un atropello ocurido en Logroño, según los datos facilitados por el Servicio de Emergencias SOS Rioja 112.

De acuerdo con estas informaciones, sobre las 7,59 horas de este viernes, ha sido el propio herido quien se ha puesto en contacto con SOS Rioja para informar del accidente, informando de que un vehículo le ha atropellado en el número 62 de la calle Huesca, en el término municipal de Logroño.

Desde el Centro de Emergencias se ha informado a Policía Local y se han movilizado a los recursos de emergencia del Servicio Riojano de Salud.

Como consecuencia del accidente, ha resultado herido un varón de 20 años y vecino de Logroño, que ha tenido que ser trasladado al Servicio de Urgencias del Hospital San Pedro de la capital riojana.