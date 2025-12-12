Un joven de 27 años fallece tras ser atropellado por un camión en la AP-68, a la altura de Aldeanueva de Ebro

LOGROÑO, 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

Un joven de 27 años ha fallecido, la noche de este jueves 11 de diciembre, tras ser atropellado por un camión en la autopista AP-68, a la altura de Aldeanueva de Ebro sentido Bilbao (punto kilométrico 186).

Tal y como han informado a Europa Press fuentes de la Guardia Civil y de la Delegación del Gobierno, el suceso se ha producido a las 23:35 horas y se investiga qué ha sucedido para que el joven se encontrara en el lugar en el que fue atropellado andando por la autopista.

Tras el atropello, el SOS Rioja ha trasladado hasta el lugar los servicios de emergencia, que no han podido salvar la vida del joven, de nacionalidad marroquí y vecino de Autol, cuyo cadáver ha sido trasladado al Instituto de Medicina Legal.