La Joven Orquesta de la UR ofrece el concierto 'Exotismo y Folklore en la Zarzuela', a beneficio de ARPANIH

Publicado 09/02/2019 9:39:25 CET

LOGROÑO, 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Joven Orquesta de la Universidad de La Rioja ofrece el Concierto 'Exotismo y Folklore en la Zarzuela' este sábado, 9 de febrero, en el Auditorium Municipal a beneficio de la Asociación Riojana de Padres de Niños Hiperactivos (ARPANIH). Entradas agotadas, aforo completo.

El concierto -que dará comienzo a las 20,00 horas- está organizado por Collegium Musicum La Rioja en colaboración con la Universidad de La Rioja, el Ayuntamiento de Logroño, la CLA Pepe Eizaga y ARPANIH.

Bajo la batuta de Jesús Ubis como director invitador la Joven Orquesta de la Universidad de La Rioja ofrecerá un concierto dividido en dos partes. Jesús Ubis es co-fundador de la Orquesta Sinfónica de La Rioja, director de la Orquesta Sinfónica del Conservatorio durante 6 años y ha sido profesor del Conservatorio Profesional de Música de La Rioja.

En la primera interpretarán 'Poeta y aldeano (obertura)' de F.v.Suppé, la Sinfonia di Bologna, de G. Rossini; y tres piezas de la BSO La misión de E. Morricone (Clim, The Mission, On Earth as it is in Heaven), para concluir con 'Orfeo en los infiernos (obertura)' de J.Offenbach.

La segunda parte comenzará con el fandango 'Doña Francisquita', de A. Vives; la introducción, 'El día del Santo' y 'Baila moza' de F. Díaz Giles; 'La rosa del azafrán' (Pasacalle de las escaleras y jota castellana), de J. Guerrero; Katiuska (Todo es camino, Noche hermosa de jazmines perfumada, ucraniano de mi amor; Rusia, rusita divina), de P. Sorozábal; y 'Gigantes y cabezudos' (Coro de repatriados y La Jota), de M. Fernández Caballero.

La Joven Orquesta de la UR -dirigida por Alfredo Rodríguez y creada mediante convenio entre Collegium Musicum La Rioja y la Universidad de La Rioja en 2003- es un espacio de formación abierto a universitarios para fomentar la práctica musical de conjunto, tanto vocal como instrumental, considerándola un elemento esencial en la formación integral de los jóvenes y un aspecto importante de su formación técnica y artística; y colaborar con estamentos públicos y privados, universidades y circuitos de intercambios musicales organizados por corporaciones locales o campus españoles y europeos.