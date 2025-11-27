Los Jueves Flamencos celebrarán su 30 edición con ocho espectáculos entre el 15 de enero y el 30 de abril de 2026

Los Jueves Flamencos celebran su 30ª edición con ocho espectáculos - AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO

LOGROÑO, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

La programación de la 30 edición del Ciclo Jueves Flamencos, una edición conmemorativa que reunirá en la ciudad a figuras consagradas del flamenco actual con nuevos nombres del género, a través de ocho espectáculos, combinando cante, toque, baile y una propuesta de danza contemporánea de gran formato.

El concejal de Promoción de la Ciudad, Miguel Sainz; la concejala de Cultura, Rosa Fernández; la responsable del Teatro Bretón, Iratxe Palacio; y el responsable de Relaciones Públicas de Bodegas Ontañón, Jesús Arechavaleta, han sido este jueves los encargados de presentar esta nueva programación.

En su intervención, Sainz ha destacado que, "desde el Ayuntamiento impulsamos anualmente este ciclo, un proyecto que en 2026 alcanza su trigésima edición, tres décadas en las que ha crecido de la mano del público riojano y que se ha consolidado como una de las propuestas más esperadas y celebradas del calendario cultural de nuestra ciudad".

En este sentido, el concejal ha puesto en valor "el rigor artístico que ha caracterizado siempre al ciclo, combinando la presencia de los nombres más destacados con el descubrimiento y apoyo a jóvenes valores".

Por último, Sainz ha subrayado la colaboración con otros grandes teatros del norte de España, señalando que "esto nos ha permitido construir una programación equilibrada y de grandísima calidad artística".

JUEVES FLAMENCOS 2026: BODEGAS ONTAÑÓN Y TEATRO BRETÓN

La edición arrancará el 15 de enero con una gala previa en Bodegas Ontañón. La cantaora onubense Lucía Beltrán, Premio Internacional Silverio Franconetti 2025, abrirá la programación acompañada por el guitarrista Antonio Patrocinio.

A partir de ese momento, el Teatro Bretón acogerá siete propuestas que configuran una de las programaciones más variadas y ambiciosas del ciclo.

El 29 de enero se celebrará la Gala de Apertura con el cantaor Israel Fernández, premiado por la Academia de la Música 2024 a Mejor Álbum y Mejor Canción, junto al guitarrista Rubén Lara.

El ciclo continuará el 12 de febrero, en formato de aforo reducido, con la cantaora jerezana Lela Soto 'Sordera', Premio Nacional de Cante Joven Antonio Mairena 2017, acompañada por Rubén Martínez y por Reyes Moreno y Juana Gómez al compás.

El 26 de febrero será el turno de la trianera Esperanza Fernández, Giraldillo del Cante en la Bienal de Sevilla 2008, junto a Chaparro de Córdoba.

La programación de marzo comenzará el 12 de marzo con el dúo 'Luz del Mar', formado por la guitarrista flamenca Laura Calderón y la guitarrista clásica Ekaterina Záytseva, quienes ofrecerán otro recital en formato de aforo reducido.

El 26 de marzo actuará la joven cantaora sevillana Reyes Carrasco, Premio Internacional del Festival de La Unión 2015, acompañada por Rubén Lara.

El 16 de abril tendrá lugar el espectáculo 'La Edad de Oro 20 aniversario', protagonizado por el bailaor Israel Galván, Premio Nacional de Danza y una de las figuras más influyentes del flamenco contemporáneo. Le acompañarán la cantaora María Marín y el guitarrista Rafael Rodríguez.

El ciclo culminará el 30 de abril con el espectáculo de danza 'Muerta de Amor', de Manuel Liñán & Compañía, obra distinguida con el Premio Talía 2025 a Mejor Labor de Producción y los Premios Fatiguillo a Mejor Espectáculo y Mejor Cuerpo de Baile en la Bienal de Sevilla 2024. La pieza forma parte del Programa Platea 2025-2026.

VENTA DE ABONOS Y LOCALIDADES.

El abono completo para los espectáculos del teatro constará 130 euros, y se ofrecerán abonos parciales con un 15% de descuento para quienes adquieran localidades de los espectáculos de Israel Fernández, Esperanza Fernández e Israel Galván.

Los espectáculos de aforo reducido y el recital en Bodegas Ontañón tendrán un precio único de 20 euros, mientras que los espectáculos de formato medio oscilarán entre 12 euros y 20 euros, y el espectáculo de danza de Manuel Liñán entre 12 euros y 26 euros, según la ubicación en la zona del teatro.

Se aplicarán descuentos del 20% para grupos de 10 o más personas; 50% en la Promo Joven en segundo anfiteatro; y 15% para titulares de Carné Joven, personas desempleadas y mayores de 65 años. Los descuentos se aplicarán exclusivamente en la taquilla y no serán acumulables.

La venta de abonos completos se realizará del 1 al 9 de diciembre de 2025, tanto en la taquilla como por vía telefónica y online. La venta de localidades para la gala previa de Lucía Beltrán será exclusivamente presencial en la taquilla durante el mismo periodo.

A partir del 10 de diciembre de 2025 se activará la venta de abonos parciales y localidades individuales para el resto de los espectáculos. La compra telefónica podrá realizarse en el 941 20 72 31, y la compra online a través de la web del Teatro Bretón.