Este jueves, a la venta de forma 'online' las mesas para la XV exaltación de la Chuletilla asada de San Mateo - FEDERACIÓN DE PEÑAS DE LOGROÑO

LOGROÑO 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

Este jueves, 11 de septiembre, saldrán a la venta -de forma online- las inscripciones para adquirir una mesa y participar en la la XV exaltación de la Chuletilla asada. El acto se celebrará como es habitual en la tradicional Avd. De Colón de Logroño poniendo broche a las fiestas de San Mateo.

El coste de la mesa es de 100 euros por cuadrilla para 4 personas y comprende la reserva de mesa con 4 sillas y el aprovisionamiento de 2 kg de Chuletilla, 1 botella de vino, 1 barra de pan, una parrilla, 4 vasos de barro, sal y 1 gavilla de sarmientos.

La venta online se abrirá el jueves 11 de septiembre a las 9,00 de la mañana por la plataforma enterticker: https://www.enterticket.es/eventos/xv-chuletada-en-logrono-7...