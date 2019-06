La Junta de Gobierno de Calahorra suspende 3 contratos, retira otro y declara desierto el concurso para concierto joven

Publicado 27/06/2019 14:18:18 CET

CALAHORRA (LA RIOJA), 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

El nuevo Equipo de Gobierno socialista en el Ayuntamiento de Calahorra ha celebrado este jueves su primera Junta de Gobierno Local y ha empezado dejando sin efecto cinco contrataciones y procesos de contratación en distinta fase de tramitación que fueron aprobados por el PP antes de finalizar la pasada legislatura.

Entre ellos se ha declarado desierto el contrato privado de servicios de esparcimiento que tiene por objeto la organización, gestión y ejecución del 'Festival Joven' previsto para el 3 de agosto.

El concejal popular, Óscar Eguizábal, lo presentó el 30 de abril como "un concierto de más de seis horas de música ininterrumpida con Beret, MS Nina, el grupo madrileño Venturi y varios DJ's". Esta contratación costaría al Ayuntamiento 25.000 euros y el resto se supone que se cubriría con la venta de entradas al precio de 20 euros.

El portavoz socialista, Esteban Martínez, ha venido a decir que la suspensión se debe a un defecto en la documentación presentada por el adjudicatario. Al parecer el contratista dijo estar en un registro en el que el Equipo de Gobierno asegura que no figura.

Martínez ha reconocido que ese requisito no era ni obligatorio ni necesario pero dado que no se cumplía, la plica se ha rechazado y declarado desierto el concurso de adjudicación. Dado que no da tiempo a sacar un nuevo pliego de contratación, el concierto se da por suprimido.

Se suspende también, en este caso temporalmente, el contrato de obras para la ejecución de área de auto caravanas municipal de Calahorra, dado que la fosa séptica que se iba a instalar es más pequeña que la estipulada, según el PSOE.

Igualmente queda suspendido el contrato de servicios de arquitectura para la redacción del proyecto de reurbanización de la calle Velázquez, dirección de obra y coordinación de seguridad y salud.

Según el edil portavoz, la suspensión se debe a la falta de crédito ya que las farolas que se iban a poner, con anclaje en el suelo, al ser de báculo largo resultan más caras que las que se sujetarían en las fachadas de los edificios.

También "por falta de crédito" se suspende el contrato de servicios de arquitectura para la redacción del proyecto de ampliación a tercer carril y adaptación a la normativa de accesibilidad en Avenida de Numancia, dirección de obra y Coordinación de Seguridad y Salud.

En este punto se iba a asfaltar una zona mayor de la inicialmente prevista, por lo que el precio se incrementaría, según Martínez.

Además la Junta de Gobierno ha retirado del orden del día el contrato menor para el suministro de sobres y oficios para el Ayuntamiento de Calahorra para el que se sacará un nuevo pliego con nuevas condiciones.

Por otra parte, se ha determinado que las sesiones ordinarias de la Junta de Gobierno Local se celebren a partir de ahora, los lunes a las 8 de la mañana.

Además, también se han abordado otros asuntos como la prórroga de licencia conjunta ambiental y de obras de estación de servicio en término San Lázaro para la gasolinera Las Adelfas, la licencia de obra mayor para modificación de ascensores y supresión de barreras arquitectónicas en calle paletillas 1 y 3, la denegación de acometida de agua potable en finca rústica en término vedada, PG. 25, Parcelas 166 y 314 o la licencia de segregación de una parcela en la calle Caricente-Tejerías, 10.