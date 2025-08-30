Kilómetros Solidarios mañana en La Vuelta: Ayuda a niños con parálisis cerebral en el final de etapa en Valdezcaray

Kilómetros Solidarios al final de la etapa de mañana de La Vuelta Ciclista a España en Valdezcaray - AVAPACE

AVAPACE, Europcar y Marsi Bionics, unidos por un exoesqueleto para niños con parálisis cerebral del Colegio Virgen de Agosto de Valencia

LOGROÑO, 30 Ago. (EUROPA PRESS) -

Cada pedalada puede cambiar una vida. Con esta premisa arranca hoy la acción 'Kilómetros Solidarios', impulsada por Europcar en el marco de La Vuelta, con el objetivo de ayudar a niños y niñas con parálisis cerebral a recuperar la movilidad y ponerse de pie.

Mañana en el fin de etapa en la estación de esquí de Valdezcaray, y durante el resto de las etapas, Europcar -proveedor oficial de vehículos de alquiler del evento- instalará bicicletas en Parque Vuelta, el espacio que La Vuelta organiza cada día cerca de la zona de meta, para que el público pueda subirse a pedalear.

Cada pedalada alimentará un contador de kilómetros solidarios, símbolo del compromiso colectivo con una causa que lo merece: apoyar a AVAPACE (Asociación Valenciana de Ayuda a la Parálisis Cerebral) en la adquisición del exoesqueleto ATLAS 2030, un dispositivo revolucionario que puede cambiar la vida de muchos niños.

UN PROYECTO QUE MERECE UNA SEGUNDA OPORTUNIDAD.

Esta acción supone la reactivación de un proyecto que comenzó el 29 octubre de 2024, cuando se presentó públicamente la campaña 'AVAPACE en marcha'.

Aquel día, un vehículo de Europcar realizó su primer viaje solidario para apoyar el sueño de incorporar un exoesqueleto al Colegio de Educación Especial "Virgen de Agosto", en Bétera (Valencia), donde más de 50 niños con parálisis cerebral reciben atención educativa especializada.

Sin embargo, pocas horas después de la presentación, la llegada de la DANA a la Comunidad Valenciana paralizó todo. El colegio sufrió importantes daños, la furgoneta quedó atrapada y los esfuerzos se redirigieron a la emergencia. Hoy, casi un año después, la esperanza se vuelve a poner en marcha con más fuerza, más respaldo y un foco solidario en cada etapa de La Vuelta.

MÁS DE 50 AÑOS APOYANDO A PERSONAS CON PARÁLISIS CEREBRAL.

Fundada en 1972, AVAPACE es una asociación referente en la atención a personas con parálisis cerebral en la Comunidad Valenciana. Ofrece una atención integral a través de centros de atención temprana, residencias, centros de día y un colegio de educación especial, donde se promueve el desarrollo personal, la autonomía y el bienestar desde la infancia hasta la edad adulta.

En concreto, el Colegio Virgen de Agosto atiende a más de 50 niños y niñas con parálisis cerebral con un equipo multidisciplinar que trabaja para potenciar al máximo sus capacidades. La incorporación del exoesqueleto supondría un cambio de paradigma en su rehabilitación y aprendizaje.

"Esta tecnología permitiría a nuestros niños y niñas ponerse en pie y caminar por primera vez, con todo lo que eso implica a nivel físico, emocional, cognitivo y social", señala Luis Camacho Genovés, fisioterapeuta de AVAPACE. "El impacto no es solo motor: mejora la atención, la autoestima, la participación, la confianza. Lo hemos visto en otros centros, y queremos que también sea una realidad aquí".

El exoesqueleto ATLAS 2030 es el primero del mundo desarrollado específicamente para uso pediátrico. Se trata de un dispositivo robótico con ocho articulaciones motorizadas que permiten a niños que no pueden caminar ponerse de pie y desplazarse de forma autónoma.

Su tecnología, patentada, imita el comportamiento natural del músculo, adaptándose en tiempo real a distintas patologías neuromusculares, desde la atrofia muscular espinal hasta la parálisis cerebral, la principal causa de discapacidad motórica en la infancia.

El dispositivo ha sido desarrollado en España por Marsi Bionics, una empresa nacida como spin-off del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y liderada por la científica Elena García Armada, una de las investigadoras más reconocidas del país.

"Este es un ejemplo de cómo la ciencia pública puede llegar a las personas. La robótica está cambiando la forma en que abordamos la rehabilitación infantil y puede marcar la diferencia entre una vida sentada y una vida activa", ha señalado Elena García Armada, cuya trayectoria ha sido reconocida con el Premio Nacional de Discapacidad Reina Letizia y la Medalla de Oro de Cruz Roja, entre otros galardones.

Los beneficios del exoesqueleto van mucho más allá de la marcha: mejora la salud cardiorrespiratoria, muscular, digestiva, y tiene un profundo impacto psicológico, emocional y social tanto para los niños como para sus familias.

LA MOVILIDAD COMO MOTOR DE CAMBIO.

Con esta acción, Europcar reafirma su visión de una movilidad con propósito, que acorta distancias y abre oportunidades para quienes más lo necesitan.

"Para Europcar, moverse no solo significa llegar a un destino. Significa avanzar como sociedad. Con los 'Kilómetros Solidarios' queremos que cada pedalada sea una declaración colectiva de compromiso con la inclusión y la igualdad de oportunidades", ha afirmado Gerardo Bermejo, Chief Financial Officer de Europcar Mobility Group en España y Portugal.

Quienes quieran colaborar en la distancia sumando kilómetros solidarios a esta iniciativa también podrán sumarse haciendo llegar su aportación en favor de AVAPACE a través de Bizum. Una manera rápida, segura y fácil de apoyar, desde cualquier lugar, una causa que cambiará la vida de muchos niños y familias de esta entidad social.