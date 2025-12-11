KM Solidarity celebra su Comida Solidaria del 15º Aniversario con una donación a la Cocina Económica de Logroño - KM SOLIDARITY

LOGROÑO, 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

La asociación motera solidaria 'KM Solidarity' ha celebrado hoy su Comida Solidaria del 15º Aniversario, un acto cargado de compromiso social en el que se ha realizado una nueva donación de alimentos a la Cocina Económica de Logroño.

La entrega ha sido recibida por su presidente, Luis Álvarez, quien ha agradecido la colaboración constante de la entidad durante estos quince años de andadura.

Durante el encuentro, KM Solidarity ha aprovechado para reconocer públicamente el apoyo del Ayuntamiento de Logroño a la VIII edición de la Ruta 'En Busca de la Sonrisa Perdida' 2025, uno de los proyectos más emblemáticos de la organización y que cada año moviliza recursos y solidaridad para mejorar la vida de quienes más lo necesitan.

Como muestra de agradecimiento, KM Solidarity ha hecho entrega de su regalo institucional, una fotografía del reconocido fotógrafo riojano Edu San Vicente, que ha sido recogida en representación del Ayuntamiento por la concejal de Servicios Sociales, Patricia Sainz.

El acto también ha contado con la presencia del subdirector general de Cooperación Internacional y Centros en el Exterior, Rodrigo Carlo, subrayando así la relevancia institucional del evento y el apoyo a la labor solidaria de la organización.

Asimismo, la celebración ha sido posible gracias a la colaboración de Bodegas Heras Cordón, cuya participación ha vuelto a reforzar su vinculación con los actos solidarios de KM Solidarity. La comida ha estado patrocinada por Neumáticos Continental, empresa que desde hace años respalda las iniciativas de KM Solidarity.

En representación de la compañía ha asistido Lucas Jonás Villalva, director de Neumáticos de Motocicletas de España y Portugal, reafirmando su compromiso con la acción social y con los valores de la solidaridad y la movilidad segura.