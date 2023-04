Lacalzada asegura que La Rioja liderará la transformación del sector Envase y Embalaje cuyo proyecto "no sufre retrasos"

LOGROÑO, 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Desarrollo Autonómico del Gobierno de La Rioja, José Ángel Lacalzada, ha aseverado este jueves en sede parlamentaria que el proyecto de la Ciudad del Envase y el Embalaje "no sufre ningún retraso". Así, ha defendido, "La Rioja va a liderar la transformación de este sector" y como ha indicado, "ya se ha firmado la redacción del proyecto y antes de finalizar el año empezarán las obras necesarias".

El consejero ha respondido así a la pregunta formulada en el Parlamento riojano por parte del GPP relativa a "cuánto retraso generará en el proyecto de la Ciudad del Envase y el Embalaje el cese del director de la Fundación Ciudad del Envase y el Embalaje".

Como ha criticado el diputado 'popular', Alfonso Domínguez, "la historia de la Ciudad del Envase y el Embalaje es la historia del 'desempeño' de Andreu, de un retroceso y de una incapacidad para su gestión".

Además, ha lamentado "la falta de transparencia" del Gobierno riojano porque "no sabemos cómo gestionan los fondos, cómo toman las decisiones o cómo realizan las inversiones". Ahora mismo "no tenemos nada más que la adjudicación de un contrato de redacción de proyecto que nos va a llevar a no tener Ciudad hasta, al menos, el año 2025".

En su turno de defensa, el consejero Lacalzada ha insistido en que el proyecto sigue su curso "según lo planificado". Como ha indicado, "el sector del envase y el embalaje está muy consolidado en La Rioja y es muy importante para la economía riojana, contamos con 90 empresas que suponen un importe de más de 854 millones de euros y que generan más de 3.300 empleos. Además, gracias a este proyecto ya tenemos más de 10 empresas que tienen inversiones millonarias".

"Con este proyecto La Rioja va a ser líder" y ha reconocido el trabajado realizado en estos últimos tres años "gracias al buen entendimiento y trabajo de las nuevas administraciones". Así, ha indicado, "por fin se ha solucionado un tema que llevaba doce años parado como era el suelo industrial. Yo mismo firmé la compra de 94.000 metros cuadrados para que se construya el Centro Nacional de Tecnologías del Envase que será referencia nacional para investigación, desarrollo e industrialización".

Además ya se ha firmado la redacción del proyecto y añade "este mes de mayo tendremos el proyecto básico, en julio el de ejecución y, antes del final de este año, comenzarán las obras necesarias".