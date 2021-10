Lafuente niega vinculación con la empresa de los VIR y que la retirada de los mismos "fue lo más responsable"

PP critica la gestión, Cs pide la dimisión del gerente del SERIS, IU agradece la "recficación" y PSOE dice que ha sido "claro y transparente"

LOGROÑO, 6 (EUROPA PRESS)

El gerente del SERIS, Alberto Lafuente, ha negado cualquier vinculación personal o por parte de su familia con la empresa de los Vehículos de Intervención Rápida (VIR), así como ha señalado que la retirada de la puesta en marcha de los mismos "fue lo más responsable", ya que en si "era más una herramienta y lo que hay que hacer es cambiar el modelo".

Lafuente ha comparecido ante la Comisión de Salud del Parlamento para explicar todo lo relacionado con la contratación de cinco vehículos de intervención rápida (VIR) en junio de 2021. En una primera parte se ha referido a las condiciones en las que se encontraba la

El gerente ha recordado que se inicio el rediseño de las emergencias "con la contratación de más ambulancias y Vehículos de Intervención Rápida, con el fin de garantizar las urgencias tiempo dependientes - que afectan a infartos, ictus o los politraumatismos- en los que si uno no es atendido de forma precoz, el pronóstico puede ser infausto".

A ello, ha apuntado que se "unió la carencia de profesionales que hizo en verano intentar acelerar cualquier herramienta para garantizar la asistencia urgente de los ciudadanos".

Ha indicado que se necesitaba "un cambio de modelo", entre otras cuestiones "viendo cómo tenemos la atención continuada, dentro de la Atención Primaria si tiene que ser mixto, así como potenciar la atención ordinaria, atraer el talento o la desburocratización".

A partir de ahí, y en relación a los VIR que "no tuvo la acogida que esperábamos", cuyas funciones son "las de asegurar a los pacientes ser atendidos en la patología tiempo dependiente", con unos vehículos que "tienen todo el material de una ambulancia de soporte vital, y se puede hacer el tratamiento global". Además, ha añadido que "tiene asociado un sistema de doble asistencia, es decir, que ante una patología va el VIR y la ambulancia, y entre los dos se decide el mejor tratamiento".

En este punto, ha citado que los VIR están instaurados, entre otros, en Madrid, Castilla-La Mancha, Cataluña, Galicia, Murcia o Canarias, algo que "está muy implantado porque la atención continuada se ha visto que es una buena herramienta".

En el caso de La Rioja, el gerente del SERIS ha señalado que "este instrumento que queríamos implantar sin un cambio de modelo no iba a solventarlo, y preferimos no malgastar ni tiempo, ni dinero, y desestimar el servicio solicitado".

No obstante, ha indicado que en el futuro "si los profesionales y la gerencia de Atención Primaria lo estiman se vuelvan a proponer", pero "lo iremos viendo según cambie el modelo".

Por otra parte, Lafuente ha negado tener que ver nada con la empresa de los VIR, así como que "no tengo hermanos que trabajen en ella, porque soy hijo único", por lo que "tengo tranquilidad moral". En este sentido, ha apuntado que "a día de hoy, no nos ha costado nada, si bien pagaremos los gastos de formación, pero no se ha emitido factura todavía", además de apuntar que no se llegó a firmar ningún contrato con la empresa, así como que no estuvieron activos ni 24 horas.

GRUPOS POLÍTICOS

Por su parte, el portavoz del Grupo Parlamentario del PP, Carlos Cuevas, ha manifestado que existen múltiples versiones al respecto,

así en respuestas parlamentarias sostienen que "nunca se contrataron o bien que sólo funcionaron durante un día, mientras que en otras afirman que entraban en servicio el 1 de julio y que no fue hasta el 5 de julio cuando emplazaron a la empresa a que se los llevara. "Si usted contrata un servicio para que funcione el

1 de julio y hasta el 5 de julio no le dice a la empresa adjudicatario que deje de prestarlo, han transcurrido 5 días". "El Gerente del SERIS afirma que no prestaron servicio ni 24 horas, el problema es que no saben qué ha pasado. El problema no es ya de gestión, sino de falta de gestión o que el SERIS internamente también es un cachondeo, como se demuestra hoy con la dimisión o cese del Subdirector de Infraestructuras y Servicios Técnicos", ha concluido.

Por su parte, la portavoz del Grupo Parlamentario Mixto-IU, Henar Moreno, que ha admitido que estos VIR provocaron alguna "fricción" con el Gobierno, ha apuntado que "es interesante que el Gobierno haya reconocido que la contratación de los VIR sin negociar previamente fue un error".

Ha destacado que "han sabido rectificar a tiempo, antes de que tuviera cualquier coste para las arcas públicas". Por ello, ha resaltado que "hay que planificar y sobre todo dotar de medios suficientes y necesarios a la Atención Primaria".

El diputado del Grupo Parlamentario de Ciudadanos, Alberto Reyes, ha apuntado que Lafuente "ha reconocido gran parte de los problemas y los errores que venimos denunciado desde Ciudadanos". "Cuando un gestor, un político tiene una mala ejecución de los planes tiene que asumir responsabilidad y tiene que dimitir", ha añadido.

El parlamentario de la formación 'naranja' ha indicado que "ha reconocido que fue un error los VIR que tuvieron que rectificar", por o que ha insistido en que "en política alguien tiene que asumir cuando se equivoca". "No dudamos de sus objetivos, pero está claro a la luz de los resultados es necesario que una persona nueva asuma este reto para avanzar en la Atención Primaria y en la Salud", ha finalizado.

La diputada del Grupo Parlamentario Socialista, Sara Orradre, ha apuntado que "frente a las malévolas insinuaciones del PP y un nuevo intento de enturbiar el panorama político, no hay nada de eso, porque Lafuente ha sido claro, transparente".

"Es cierto que en un primer momento se pensó en este tipo de vehículos como nueva forma adecuada a un nuevo modelo sanitario ante los nuevos retos, más cuando hemos sufrido la pandemia, y se pretendía dar garantía de atención inmediata a las urgencias, pero se vio que después no lo era tanto, y se fue receptivo para no implantarlos", ha concluido.