Lagartija Nick, Terbutalina y Arizona Baby se unen al 'Muwi La Rioja Fest'

Publicado 30/01/2020 16:05:58 CET

LOGROÑO, 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

Lagartija Nick, Terbutalina, Arizona Baby, Presumido y Conn Bux se unen a Fuel Fandango en la quinta edición del 'Muwi Rioja Fest', que se celebrará en Logroño del 27 al 30 de agosto.

Una nueva edición que ha sido presentada está mañana en un encuentro con los promotores, José Luis Pancorbo y Rafa Bezares. Han destacado que la estructura del mismo no variará, dado que "funciona" tal y como se concibió en sus orígenes, celebrándose en Bodegas Franco-Españolas, contando con unos 30 grupos en los diferentes escenarios.

Han resaltado que el año pasado el 'Muwi' fue "un éxito" tanto en lo musical como en lo económico. Precisamente, el aspecto económico es una de las inquietudes para la próxima edición, ya si el festival "es de iniciativa privada", cuenta con aportaciones de dinero público, que el año pasado ascendieron a unos 40.000 euros, entre Ayuntamiento de Logroño y Gobierno de La Rioja.

El conjunto de ambas inversiones hace que sea "viable" para dejar claro, a continuación, que de no haber aportación pública "este año se celebraría, porque lo hemos anunciado, pero no habría sexta edición". Ha desvelado que desde Vitoria ha habido interés con contar con este festival, pero han asegurado que "de aquí no nos movemos".

Entre otras cuestiones, han puesto en valor la promoción que supone para La Rioja el festival en materia vitivinícola, gastronómica, cultural y turística porque han recordado que los hoteles de menos de cuatro estrellas, el fin de semana de 'Muwi' "están al 100 por cien, y al 80 los de más categoría", además de haber logrado que casi la mitad de espectadores sean de fuera de la región.

NUEVOS GRUPOS

A continuación, han desvelado otros cinco grupos que acompañarán al primer anunciado, Fuel Fandango, en la quinta edición. Uno de ellos será Conn Bux, el artista irlandés afincado en Logroño, que se encuentra formando una nueva banda con la que participará en el 'Muwi La Rioja Fest'.

Al escenario también se subirán 'Terbutalina', que ya tocaron en las bodegas 'Franco -Españolas' este año en la ultima edición de 'Actual'. Los gallegos recalarán con un directo en el que lo mismo interpretarán temas del punk al garage y desde el rock a la música tradicional gallega.

El electropop de Presumido también se dará cita en el festival, a través de su último trabajo 'Cuatro Estaciones', que harán girar por más de 20 ciudades.

La quinta edición de 'Muwi La Rioja Fest' contará con dos clásicos del panorama musical español; el primero Arizona Baby, un referente nacional del rock indie, que recalará en Logroño con su album 'Sonora'; y el segundo la banda de rock granadina de 'Lagartija Nick', que traerán su disco 'Los cielos cabizbajos'. Un proyecto en el que trabajó Jesús Arias, hermano del cantante Antonio Arias, antes de morir a los 52 años.