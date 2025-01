Lapuente (DOCa Rioja), sobre aranceles USA: "Cualquier medida así en negativa" pero "hay que esperar con calma"

LOGROÑO, 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

El director general del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Calificada (DOCa Rioja) José Luis Lapuente, ha asegurado este martes que "cualquier medida arancelaria es negativa", en referencia a la amenaza del nuevo presidente estadounidense Donald Trump, de imponer aranceles a productos extranjeros. Con todo, ha señalado que "hay que esperar con calma".

A preguntas de los medios de comunicación tras la presentación del programa de actividades previsto por el Centenario de la Denominación, que se cumple en este 2025, Lapuente ha afirmado que "al final cualquier medida arancelaria es negativa".

"Ya lo hemos vivido en el año 21 y si se produce en Estados Unidos es un mercado relevante para Rioja, es el segundo en valor y representa aproximadamente el 14% del valor de las exportaciones de la Denominación", ha recordado.

Ha añadido que "ciertamente, y no digo que se vaya a reproducir, en el 2021 cuando se desencadenó la primera de las oleadas no se produjo una merma en nuestra cuota, nos estamos manteniendo y 2024 ha cerrado al mismo nivel".

Pero, ha puntualizado, "obviamente eso no quiere decir que esa fiesta no se pague, supuso un esfuerzo de márgenes en los operadores con lo cual, por tanto, cualquier repercusión en el precio de cara al mercado no es buena", aunque se ha mostrado convencido de que "yo creo que también hay que esperar con calma a ver cómo se desarrollan los acontecimientos".

"Sobre todo, ante cuestiones y hechos consumados habrá que afrontar la situación y ojalá no tengamos que abordar un escenario de recargo, porque al final no repercute más que en el consumidor final y aunque sea una medida horizontal, obviamente merma simplemente por capacidad adquisitiva la posibilidad de comercialización", ha concluido Lapuente.