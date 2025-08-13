Legarra recuerda al Gobierno riojano que el código ético es "un requisito obligatorio" de los poderes públicos

Los socialistas abrirán el curso político con una PNL para exigir al Ejecutivo que cumpla el código ético o tenga la valentía de derogarlo

LOGROÑO, 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

El diputado socialista Miguel González de Legarra ha recordado hoy al Gobierno riojano que el código ético aprobado en el 2022 es "un requisito obligatorio" de los poderes públicos.

En rueda de prensa, Legarra se ha referido al Código Ético aprobado en enero del año 2022 por el anterior gobierno socialista, "al que todos sus cargos públicos y personal eventual", ha dicho, 2se adhirieron de forma expresa e inmediata".

Ha relatado cómo al notar que el actual Ejecutivo del Partido Popular no lo había hecho presentó una batería de preguntas, escritas, en el Parlamento de La Rioja a las que el Gobierno riojano ha contestado que este código "no ha sido objeto de desarrollo efectivo".

También que "carece de naturaleza normativa" porque se fundamenta "en principios de autorregulación voluntaria" y que su cumplimiento se refiere a quienes se adhieren al mismo.

"En consecuencia", ha señalado el Ejecutivo, "dado que los cargos públicos no han formalizado su adhesión, éste no resulta de aplicación".

Legarra ha calificado esta respuesta como "una auténtica afrenta a los riojanos" y "un insulto descarado a la ética", además de un "escándalo institucional del primer orden".

"Lo que nos dice el señor portavoz del Gobierno", Alfonso Domínguez, "es que la ética sólo se aplica a quien se la quiera aplicar voluntariamente; como si la ética fuera una opción", ha clamado.

Legarra ha asegurado que el "vacío" que deja no adherirse al Código Ético no implica que mañana un alto cargo vaya a cometer un delito, pero sí abre la puerta a comportamientos que deterioran la confianza pública "porque ya no están sujetos a un marco de autorregulación que es mucho más exigente que la propia ley".

El diputado socialista ha adelantado que esta formación presentará, tras la apertura del próximo curso político, en septiembre, una proposición no de ley para exigir al Gobierno riojano que se adhiera, y cumpla, un código ético que fue aprobado en Consejo de Gobierno y publicado en el Boletín Oficial de La Rioja y, por tanto, "obligado".

También que, "si el Partido Popular y su gobierno no están dispuestos a hacerlo lo digan alto y claro, deroguen ese código y se atengan a las consecuencias".