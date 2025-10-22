Lgoroño destinará 100.000 euros a una nueva campaña para sensibilizar sobre la importancia de separar residuos orgánicos

Archivo - La portavoz del Equipo de Gobierno, Celia Sanz, informa de los acuerdos de la Junta de Gobierno - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Logroño podrá en marcha en 2026 una nueva campaña para sensibilizar a la ciudadanía sobre la importancia de la separación de esta fracción de residuos orgánicos y que estará financiada por la Unión Europea a través de los fondos Next Generation.

Para llevar a cabo esta nueva acción de información, difusión y sensibilización, la Junta de Gobierno Local ha aprobado la licitación del contrato para el servicio de ejecución de esta campaña, así como un importe de 100.000 euros (IVA incluido).

SERVICIO DE TERAPIA GRUPAL DE GESTIÓN EMOCIONAL INFANTIL.

El Ayuntamiento de Logroño, en su sesión este miércoles en Junta de Gobierno Local, ha aprobado la licitación de su servicio de terapia grupal de gestión emocional para niños y niñas de entre 4 y 12 años.

Como ha recordado en rueda de prensa la portavoz del equipo de Gobierno municipal, Celia Sanz, el Consistorio, a través de su Unidad de Servicios Sociales, "ofrece actividades y talleres de apoyo psicológico, especialmente dirigidos a las personas más vulnerables".

En este contexto, la Junta de Gobierno Local ha aprobado la licitación del contrato del servicio de terapia grupal de gestión emocional para niños y niñas de entre 4 y 12 años.

Un servicio que estará dotado con una cantidad de 55.660,50 euros (IVA incluido), que se desglosa en tres anualidades:

Año 2026 (de febrero a noviembre): 17.955 euros (IVA incluido).

Año 2027 (de diciembre de 2026 a noviembre de 2027): 21.546 euros (IVA incluido).

Año 2028 (de diciembre de 2027 a agosto de 2028): 16.159,50 euros (IVA incluido).

CLIMATIZACIÓN DEL AUDITORIO MUNICIPAL.

La Junta de Gobierno Local ha dado el visto bueno al expediente de contratación para la asistencia técnica referente a la redacción del proyecto y la dirección de la obra de renovación del sistema de climatización del Auditorio Municipal.

El proceso de licitación del contrato, que se pondrá en marcha en los próximos días, contará con un presupuesto máximo de 18.677,02 euros (IVA incluido).

PRODUCTOS PARA LA DETECCIÓN DE DROGAS.

Con el objetivo de continuar realizando e intensificar los controles de detección de drogas y su posterior análisis por parte del Cuerpo de Policía Local de Logroño, la Junta de Gobierno Local ha aprobado la licitación del contrato de suministro de productos para este fin.

Algo que se realiza por una cuantía de 50.266,67 euros (IVA incluido), que se distribuyen en tres anualidades:

Año 2026 (de enero a noviembre): 21.266,67 euros (IVA incluido).

Año 2027 (de diciembre de 2026 a noviembre de 2027): 23.200 euros (IVA incluido).

Año 2028 (de diciembre de 2027 a febrero de 2028): 5.800 euros (IVA incluido).