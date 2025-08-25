La Línea 3 del bus de Logroño modificará su recorrido de martes a jueves debido a un corte en la LR-250 con Villamediana

Archivo - Autobús urbano de Logroño - AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO - Archivo

Se ofrecerá un servicio especial que conectará Logroño con Villamediana de Iregua, Alberite y Lardero

LOGROÑO, 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

El itinerario de la Línea 3 'El Campillo - Villamediana de Iregua' del servicio de autobús urbano de Logroño sufrirá modificaciones en ambos sentidos entre mañana martes, a partir de las 7 horas, y el jueves, 28 de agosto, hasta las 23 horas.

La modificación está motivada por el corte que se realizará en la carretera LR-250, en el tramo comprendido entre los puntos kilométricos 1 (glorieta de la gasolinera) y 2.

Así, en ambos sentidos de la línea ('El Campillo-Villamediana' y 'Villamediana-El Campillo') se establecerá como inicio y final de ruta las paradas 'El Campillo' y 'Hospital San Pedro'.

Se mantendrán los horarios de salida habituales desde El Campillo, con una frecuencia de 15 minutos (00, +15, +30, +45) y cuyo primer servicio es a las 7 horas y el último, a las 22.30 horas.

En sentido contrario, desde el Hospital San Pedro, también se mantendrá la frecuencia de 15 minutos (+08, +23, +38, +53), así como el horario el primer servicio, a las 6,53 horas, y del último servicio 22,38 horas.

SERVICIO ESPECIAL PARA CONECTAR CON VILLAMEDIANA

Durante las tres jornadas, se realizará un recorrido alternativo entre Villamediana, Alberite, Lardero y la parada de Logroño 'Monumento al Labrador' (en ambos sentidos), en el que los autobuses estarán identificados con el rótulo 'Servicio especial'.

Desde Villamediana de Iregua la línea comenzará en la parada 'Centro de salud' y tendrá una frecuencia de 30 minutos (+00, +30). La salida del primer servicio será a las 7 horas, mientras que el último servicio partirá a las 22,30 horas.

Desde Logroño, la ruta partirá desde de la parada 'Monumento al Labrador' cada 30 minutos (+00, +30). A las 7 horas partirá el primer servicio mientras que el último lo hará a las 22,30 horas.

En ambos sentidos de esta ruta especial, en Villamediana de Iregua sólo se realizarán las paradas 'Valdecarros', 'Ayuntamiento Villamediana', 'San Cristóbal' y 'Centro de Salud'.