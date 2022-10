Las líneas 3 y 9 del servicio de autobús urbano de Logroño modificarán su itinerario este domingo por la Marcha Aspace

LOGROÑO, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las líneas 3 y 9 del servicio de transporte público urbano de la ciudad modificarán sus itinerarios este domingo, 23 de octubre, debido a la celebración de la 38ª edición de la Marcha Aspace, que comenzará a las 10,00 horas en el Polideportivo Las Gaunas para iniciar un recorrido de 19 kilómetros que finalizará en el mismo punto tras recorrer los términos municipales de Logroño, Villamediana, Alberite y Lardero.

Los autobuses se detendrán en todas las paradas que se encuentren a lo largo de su itinerario alternativo, aunque no pertenezcan a su línea.

De 9,45 a 10,15 horas

Línea 9: 'Pradoviejo - Las Norias': C/ Clavijo (sentido este) - Cambio de sentido en Avda. de la Sierra - C/ Clavijo (sentido oeste) - C/ La Cava - C/ Portillejo - Avda. Club Deportivo - Avda. República Argentina.

'Las Norias - Pradoviejo': Avda. República Argentina - Avda. Club Deportivo - C/ Portillejo - C/ La Cava.

De 10,00 a 12,00 horas

Línea 3: 'Villamediana - El Campillo' (y viceversa): Establece su inicio y final de línea de forma provisional en la parada 'Villacañas' y queda fuera de servicio el tramo del itinerario comprendido entre 'Villacañas' y 'Villamediana centro'.

Las líneas afectadas recuperarán su itinerario habitual conforme se vayan abriendo al tráfico las vías por las que circulan normalmente. Se atenderán en todo momento las instrucciones de Policía Local.