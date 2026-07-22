Logroño aprueba ayudas para comercio local, cultura y juventud

Archivo - La portavoz del Equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Logroño, Celia Sanz, en comparecencia de prensa - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO, 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Logroño convoca cada año un programa de ayudas dirigido a entidades sin ánimo de lucro vinculadas al comercio local y a la artesanía, como asociaciones de comerciantes, federaciones de empresarios de comercio minorista y asociaciones de artesanos, para la promoción y dinamización comercial minorista y artesano de la ciudad.

En este marco, la Junta de Gobierno Local ha adjudicado, de forma definitiva, seis ayudas por una cuantía total de 83.678,48 euros, que se desglosan de la siguiente manera:

Línea 1, destinada a subvenciones zonales:

Asociación de Comerciantes Plaza de Abastos: 19.400 euros.

Asociación de Comerciantes Mercado del Corregidor: 8.943,36 euros.

Asociación de Comerciantes Zona Paseo Cien Tiendas: 15.560 euros.

Logroño Casco Antiguo: 21.562 euros.

Asociación de Comerciantes de Vara de Rey y Adyacentes (ACOVARA): 4.032 euros.

Línea 2, destinada a subvenciones gremiales:

Federación de Empresas de La Rioja: 14.181,12 euros.

El objetivo de estas ayudas es fomentar programas y/o acciones que lleven a cabo las entidades anteriormente citadas y que estén centradas en promover y potenciar la dinamización, el desarrollo económico y las relaciones entre los comerciantes y los consumidores, en aras de una mayor participación y desarrollo económico de la ciudad.

AYUDAS PARA PROYECTOS CULTURALES.

El Ayuntamiento de Logroño cuenta con un programa de ayudas para fomentar y apoyar la creación de proyectos culturales que contribuyan a generar actividades culturales de carácter innovador que enriquezcan la programación cultural en la ciudad.

Dotado con un presupuesto total de 145.000 euros, que se distribuyen en dos líneas de actuación, por un lado, dirigidas a empresas y autónomos y, por otro, a entidades sin ánimo de lucro.

La Junta de Gobierno Local ha concedido, de forma provisional, 19 ayudas por una cuantía total de 98.000 euros dentro de la primera línea de subvenciones, dirigida a autónomos y empresas.

AYUDAS EN MATERIA DE JUVENTUD.

El Ayuntamiento de Logroño cuenta con un programa de subvenciones dirigidas a entidades sin ánimo de lucro para la realización de actuaciones de infancia y juventud que se realicen durante el curso o en periodos vacacionales, campamentos, intercambios, convivencias y dinámicas participativas.

Tras el cierre del proceso de solicitud de las ayudas de este año, la Junta de Gobierno Local ha concedido, de forma definitiva, 21 ayudas por una cuantía total de 28.800 euros:

Grupo Scout Sierra de Cameros: 1.900 euros.

FARO: 2.000 euros.

Down Rioja: 2.000 euros.

ASUR: 2.000 euros.

Grupo Scout ASDE: 1.500 euros.

Ateneo Riojano: 1.000 euros.

Aventum: 2.000 euros.

Enkanto Vocal: 1.800 euros.

AMIN: 1.000 euros.

Asociación Paquistaní Rioja: 1.000 euros.

Asociación Altas Capacidades: 800 euros.

Cruz Roja La Rioja: 2.300 euros.

Grupo Scout Monte Clavijo: 1.700 euros.

YMCA: 1.800 euros.

GLERA: 800 euros.

AYEDO: 1.000 euros.

ITAKA: 500 euros.

ENVERO: 500 euros.

JUCOMA: 1.000 euros.

DITIRAMBO: 1.700 euros.

Fundación Ramón Rey Ardid: 500 euros.