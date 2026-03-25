Logroño aprueba su Plan Anual de Contratación 2026, con 159 contratos por más de 58,3 millones para 12 áreas municipales

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LOGROÑO, 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Logroño, en su sesión este miércoles en la Junta de Gobierno Local, ha aprobado su Plan Anual de Contratación para el presente ejercicio de 2026, que contempla un total de 159 contratos, por un importe de más de 58,35 millones de euros, correspondientes a 12 áreas municipales.

Como ha apuntado la portavoz del equipo de Gobierno del Consistorio, Celia Sanz, la Junta de Gobierno Local ha aprobado este plan, con lo que se cumple la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público, que contemplaba la información previa de los contratos armonizados con el fin de darles publicidad y reducir los plazos de licitación.

Este plan identifica todos los posibles contratos que el Ayuntamiento, a través de las diferentes direcciones generales y unidades municipales, prevé sacar a concurso público en el ejercicio en curso mediante una planificación programada y mejorar de este modo la eficiencia en la gestión de la contratación municipal.

La finalidad de este documento es facilitar información anticipada sobre las licitaciones previstas; promover la concurrencia; mejorar la eficiencia en la contratación y avanzar hacia la centralización o licitación coordinada de contratos de objeto idéntico o muy similar.

También poder tramitar los concursos con la antelación suficiente para evitar la finalización de un contrato sin que se haya adjudicado el que le sustituye; evitar la celebración de contratos menores para necesidades recurrentes y previsibles; y reducir los plazos de licitación en los contratos sujetos a regulación armonizada.

El Plan Anual de Contratación del Ayuntamiento de Logroño -que no incluye los contratos menores, que responden a necesidades puntuales, de rápida ejecución y con importes inferiores a 15.000 euros- se desglosa de la siguiente manera:

Dirección General de Alcaldía, Igualdad y Convivencia (38 contratos con un valor estimado acumulado de 702.002,98 euros).

Dirección General de Conocimiento y Competencias Profesionales (4 contratos con un valor estimado acumulado de 8.746.928,78 euros).

Dirección General de Contratación, Responsabilidad Social y Servicios Comunitarios (5 contratos con un valor estimado acumulado de 2.868.494,34 euros).

Dirección General de Cultura (40 contratos con un valor estimado acumulado de 3.723.115,21 euros).

Dirección General de Deportes (1 contrato con un valor estimado acumulado de 2.120.661,10 euros).

Dirección General de Políticas de Familia, Servicios Sociales y Discapacidad (21 contratos con un valor estimado acumulado de 15.787.800,06 euros).

Dirección General de Interior (22 contratos con un valor estimado acumulado de 629.255,61 euros).

Dirección General de Medio Ambiente (9 contratos con un valor estimado acumulado de 20.542255,39 euros).

Dirección General de Participación Ciudadana (4 contratos con un valor estimado acumulado de 209.440,03 euros).

Dirección General de Tecnología e Innovación (9 contratos con un valor estimado acumulado de 2.837.701,16 euros).

Dirección General de Tesorería y Gestión Tributaria (4 contratos con un valor estimado acumulado de 168.000 euros).

Dirección General de Transparencia, Estrategia y Evaluación de Políticas Públicas 2 contratos con un valor estimado acumulado de 25.000 euros).

En resumen, esta planificación tiene dos ventajas: por una parte, mejorar el funcionamiento de la estructura municipal, facilitando el trabajo interno y, por otra parte, informar a las empresas que optan a contratos municipales, mejorando la concurrencia de la empresa local.

ETAP RÍO IREGUA.

Por otro lado, la Estación de Tratamiento de Agua Potable (ETAP) Río Iregua, construida en los años 60 y renovada en 1993, abastece a Logroño, así como a otras localidades de su área metropolitana como Lardero, Villamediana y Alberite.

Con el objetivo de seguir mejorando su servicio y equipamiento, la Junta de Gobierno Local ha adjudicado el contrato para el suministro de diferentes elementos para la automatización y digitalización de la ETAP, por un valor total de 200.231,70 euros (IVA incluido) y que se desglosa en varios lotes de la siguiente manera:

Lote I: adjudicado a Grupo Osaba URK, S.L. por 29.001,28 euros (IVA incluido).

Lote II: adjudicado a Electromatic Palacios, S.A. por 21.712,24 euros (IVA incluido).

Lote III: adjudicado a Arane Tecnología, S.L. por 132.979 euros (IVA incluido).

Lote IV: adjudicado a Bimaxpro, S.L. por 10.471,82 euros (IVA incluido).

Lote V: adjudicado a Salicru, S.A. por 6.067,36 euros (IVA incluido).

AYUDAS EN EL ÁREA DEL COMERCIO Y LA ARTESANÍA.

La Junta de Gobierno Local también ha aprobado la convocatoria para la concesión de subvenciones a entidades sin ánimo de lucro vinculadas al comercio local y a la artesanía, como asociaciones de comerciantes, federaciones de empresarios de comercio minorista y asociaciones de artesanos, para la promoción y dinamización comercial minorista y artesano de la ciudad.

En este sentido, también ha dado el visto bueno a un gasto de 130.000 euros, de los que 104.000 euros se destinarán a subvenciones zonales y 26.000 euros a subvenciones gremiales.

El objetivo de estas ayudas es fomentar programas y/o acciones que lleven a cabo las entidades anteriormente citadas y que estén centradas en promover y potenciar la dinamización, el desarrollo económico y las relaciones entre los comerciantes y los consumidores, en aras de una mayor participación y desarrollo económico de la ciudad.

El plazo para la presentación de las solicitudes es de 15 días hábiles a partir del día siguiente a la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de La Rioja.

CONCHA DEL ESPOLÓN.

Por último, la Junta de Gobierno Local ha autorizado la ampliación del objeto de concesión de los locales de semisótano y entresuelo de la Concha del Espolón al Gobierno de La Rioja para permitir de este modo la implantación de servicios de atención e información a la ciudadanía, tal y como ha solicitado el Ejecutivo regional.

Igualmente, se ha aprobado poner a disposición de la Consejería de Hacienda, Gobernanza Pública, Sociedad Digital y Portavocía la totalidad del inmueble para la realización de obras de rehabilitación energética, un proyecto al que se el Consistorio dará el visto bueno "de inmediato".