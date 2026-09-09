Logroño aprueba el proyecto para peatonalizar Belchite, con previsión de comenzar las obras en diciembre

Archivo - Proyecto para la calle Belchite - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Logroño ha aprobado este miércoles, en su sesión en Junta de Gobierno Local, ha aprobado el proyecto para la ejecución de las obras de peatonalización de la calle Belchite, con la previsión de que estos trabajos den comienzo en diciembre y estén ejecutados "en unos cuatro o cinco meses".

Como ha asegurado la portavoz del equipo de Gobierno municipal, Celia Sanz, "el Ayuntamiento de Logroño acometerá la reurbanización del tramo de la calle Belchite entre Avenida de España y Pío XII, que se transformará hacia un ligar más seguro, saludable, habitable y con gran calidad estancial gracias al planteamiento de plataforma única con carácter peatonal propio".

En este sentido, ha recordado que "es un proyecto que da continuidad de La Antigua Estacion, donde ya se ha creado ese nuevo jardín de María Teresa Hernández y ahora se trata de realizar una intervención en esa calle Belchite", creando esta plataforma única también en conexión con el CEIP General Espartero.

Así, en concreto, en la Junta de Gobierno se ha dado el visto bueno al proeycto para la ejecución de la obra, además de al expediente de contratación de los trabajos, por un importe de 337.328 euros, contando con un plazo inicial de ejecución estimada de tres meses.

En el proyecto se contempla que el espacio central de la cale disponga de una zona estancial, en la que se asegurará la accesibilidad y se instalarán bancos en grupos "para facilitar el encuentro; aparcabicis "para fomentar la movilidad urbana sostenible"; y papeleras colocadas "estratégicamente" en todo el itinerario peatonal.

A ello se suma la creación de espacios ajardinados "para mejorar la calidad ambiental de la calle gracias a la plantación de arbustos", especialmente especies autóctonas conforme al Plan Director de Gestión del Arbolado y las Zonas Verdes de Logroño.

Igualmente, se realizarán las infraestructuras necesarias de canalizaciones y arquetas para el soterramiento del cableado de alumbrado público en el tramo de acera oeste situado junto al edificio de La Antigua Estación.

Se modificarán también los sumideros, colocando nuevas unidades y sustituyendo algunas de las existentes, y se nivelarán los registros a la rasante definitiva.

En cuanto a las instalaciones de agua potable, se renovará un pequeño tramo junto a Pío XII y se eliminará la actual tubería de fibrocemento. Respecto a las redes eléctricas y de gas, no se prevé realizar ninguna actuación, salvo el renacimiento y nivelación de los registros existentes a la rasante derivada de la nueva plataforma única de la calle.

Como ha subrayado Celia Sanz, "es una zona donde no solamente va a pacificar teniendo en cuenta que hay un colegio cercano, sino que también esa pacificación del entorno va a estar unida a la prioridad que se le va a dar al peatón, al ajardinamiento y a la plantación de nuevas especies de arbustos".

Ha destacado especialmente la "conexión" entre todo el entorno, "haciéndolo muchísimo más amable y donde se pueda realizar una actividad familiar y de convivencia entre los logroñeses y logroñesas", de manera que se avanza rápidamente en los trámites "para que todo vea la luz cuanto antes".

Así, la portavoz ha recordado que "Belchite es una obra que este equipo de Gobierno tiene en su hoja de ruta como algo prioritario, porque todo ese entorno va a conllevar una intervención que no solamente afecta a esta calle".

De este modo, ha incidido en que "en el epicentro va a estar La Antigua Estación, que ya está en marcha y está funcionando de una manera espectacular, con una conexión hacia uno de los lados precisamente es con la intervención de Belchite y la otra conexión es la intervención que se proyecta en Vara del Rey".

En palabras de Celia Sanz, "los plazos que nosotros manejamos es que la obra de Belchite comience aproximadamenteen el mes de diciembre, para que las obras en cuatro o cinco meses puedan estar completamente ejecutadas".

"No solamente se trata de hacer esa conectividad con La Antigua Estación, sino que toda esa zona quede pacificada y se dé una prioridad al peatón, por un lado, y, por otro, el ajardinamiento y la sensación de que esa zona no solamente es una zona de tránsito amable, sino también contribuye a ese aumento de esos espacios verdes que tan necesarios y tan imprescindibles entendemos que son para una ciudad como Logroño", ha finalizado.

PLANTACIÓN DE NUEVO ARBOLADO.

Por otro lado, Celia Sanz ha explicado que la Junta de Gobierno Local ha aprobado el expediente de contratación para el suministro y plantación de arbolado en alcorques y zonas verdes de la ciudad, por un importe total de 211.597,84 euros (IVA incluido).

El adjudicatario de este contrato tendrá la obligación de suministrar y plantar todo el arbolado solicitado, contando con la logística de transporte precisa, y los proveedores suficientes para conseguir que los árboles objeto de este contrato se entreguen en el momento que se solicitan.

Concretamente, serán más de 600 los árboles correspondientes a distintas especies (Ligustrum japonicum, Celtis australis, Sophora japónica, Tilia platyphyllos y hasta unas 40 variedades distintas) que se plantarán en distintas zonas de la ciudad.

Desde el Ayuntamiento se ha impulsado la Estrategia 'Logroño Circular', que entre sus objetivos apuesta por el marco 3-30-300, es decir, 3 árboles por ciudadano, un dosel vegetal del 30% y que todo logroñés tenga un espacio natural a no más de 300 metros.

Así, la portavoz ha recordado que "a estos 600 árboles que ahora se ha aprobado este expediente de contratación se tienen que unir los ya casi aproximadamente 400 que se han ido plantando en diferentes zonas de Logroño".

Ha citado como ejemplos "el Parque de María Teresa Hernández, el jardín que se ha creado en el antiguo convento de Madre de Dios, también en Paseo del Prior y en distintas intervenciones puntuales que se han realizado por toda la ciudad de Logroño".

Además, ha apuntado que "hemos dado también una instrucción interna para que cualquier intervención que se realice en la ciudad de Logroño sea absolutamente respetuosa con el arbolado ya existente, haciendo también hincapié en aquellas especies que son singulares".

"Por lo tanto, vamos avanzando dentro de esta filosofía de nuestra política de Logroño circular para conseguir que Logroño sea una de las ciudades más verdes y donde la calidad del aire sea una de las mejores de toda España", ha concluido Sanz.