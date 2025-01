Logroño apunta a contactos con propietarios de Ramblasque para desarrollar el sector y Avenida de la Sierra

LOGROÑO, 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

El equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Logroño, a través del concejal delegado del Plan General Municipal, Javier Martínez Mancho, ha apuntado a la existencia de contactos con la Junta de Compensación de Ramblasque para desarrollar este sector del sur de la ciudad, lo que podría conllevar, al mismo tiempo, el desbloqueo de la prolongación de Avenida de la Sierra.

Así se ha señalado en el pleno del Consistorio correspondiente al mes de enero. Una sesión en la que se ha abordado este tema gracias a una moción presentada por el Grupo Mixto PR+/EV para "instar al Ayuntamiento de Logroño a firmar un convenio de ocupación de terrenos para prolongar Avenida de la Sierra". Una propuesta rechazada con los únicos votos a favor de PR+ y UP-IU, y en contra de PP, PSOE y VOX.

En defensa de la moción, el portavoz regionalista Rubén Antoñanzas ha apuntado que "se trata de un tema recurrente Legislatura tras Legislatura", al tiempo que ha recordado que el desarrollo de Ramblasque en todo este tiempo siempre ha supuesto "que la propiedad pedía como contraprestación un aumento de edificabilidad, con el consiguiente cambio del PGM".

En este marco, ha apuntado que, siendo Ramblasque el único sector de la ciudad "que no se ha desarrollado tras 30 años", en este momento "llega el Gobierno de La Rioja y logra llegar a acuerdo con los propietarios para expropiar y realizar un carril ciclopeatonal". Aprovechando esta obra ha llamado a "llegar de inmediato a un acuerdo con los propietarios para hacerse con los terrenos" necesarios, dentro del proceso de modificación del PGM que debe dar solución a este sector.

"No tiene sentido que los propietarios cedan con el Gobierno de La Rioja y no con el Ayuntamiento", ha apuntado Antoñanzas, quien ha planteado que este proyecto, junto con su ejecución, "se haga desde la casa", a la vez que "se garanticen sus derechos a los propietarios, todo para dar una solución definitiva tras 30 años a Ramblasque".

En el turno en contra de los Grupos, el concejal socialista Álvaro Foncea ha afeado al regionalista que "retuerce argumentos, diciendo que esto no se ha hecho por una especie de contubernio entre PP y PSOE por falta de voluntad para ejecutarlo", al tiempo que "habla de firmar un convenio, algo para lo que se necesita la firma de dos partes".

Así, ha argumentado su 'no' "porque la moción no tiene una base jurídico-urbanistica potente", aunque ha agradecido al PR+ "insistir con el tema". "Es necesario cambiar la condiciones de Ramblasque para desarrollar Avenida de la Sierra", ha finalizado Foncea, que ha apostaro por un modelo "con viviendas asequibles y un mantenimiento que no cargue de más las arcas municipales".

TURNO DE PORTAVOCES.

Ya en el turno de portavoces, Antoñanzas ha insistido en que "no ha habido voluntad política de hacerlo porque hay intereses muy grandes" y ha apuntado que "no digo que se firme unilateralmente, hay que llegar a acuerdos", pero ha vuelto a incidir en que "tras llegar a un acuerdo con el Gobierno regional, la propiedad no tiene propiedad para no llegar a acuerdos con este Ayuntamiento", a la par que ha asegurado de nuevo que "el vial es necesario".

Para la portavoz de Unidas Podemos Amaia Castro, "hay beneficios de prolongar el vial", entre otras cosas, para dar salida para la ciudad, "pero más allá de esto -ha valorado-, lo único que se pretende con la moción es que se hable con los propietarios, Ayuntamiento no puede expropiar, pero sí hablar para poder llegar a firmar un convenio", por lo que ha dicho no entender "el voto en contra del PSOE a hablar".

Desde VOX, la edil Patricia González Lacarra, ha visto como "necesario" este vial "para descongestionar tráfico y para mejorar entradas y salidas de la ciudad", entre otras cosas, pero ha señalado que, para llevarla adelante, "lo más necesario" es la modificación del Plan General "para desarrollar Ramblasque".

Por último, Javier Martínez ha reconocido que "sí que conviene agilizar el desarrollo del sector", que, a su juicio, "precisa ordenación, un proyecto con infraestructuras afectadas y una financiación real, que corresponde a propietarios del suelo".

Así, ha afirmado que "los esfuerzos se dirigen a disponer del suelo para mejorar las conexiones con municipios colindantes", apostando por "el desarrollo cuanto antes de Ramblasque", que, con la nueva normativa de vivienda "permitirá tener suelo municipal" para en torno a un 40% del total de viviendas del sector para VPO.

"Si podemos conveniar una modificación con el acuerdo de todos, generaremos una colaBoración público-privada exitosa para la ciudad. Estamos avanzando en todo ello, estamos manteniendo reuniones con la Junta de Compensación", ha concluido Martínez Mancho, quien ha avanzado que "en próximos días, esperamos poder tener algun criterio que podamos trasladarles".