El I Logroño Basketball 1x1 Street Series llega este sábado a su gran Fase Final

Basketball 1X1 - ACTUAL SPORT

LOGROÑO, 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El I Logroño Basketball 1x1 Street Series llega este sábado, 5 de septiembre, a su gran Fase Final. La pista de baloncesto del Parque Las Gaunas será el escenario de la última batalla de un circuito que durante los últimos meses ha convertido diferentes espacios de Logroño en puntos de encuentro alrededor del baloncesto.

Después de pasar durante el verano por Valdegastea, Parque San Adrián, Barrio San Antonio y Los Lirios, llega el momento de reunir a los jugadores y jugadoras clasificados para decidir quiénes son los mejores especialistas del 1x1 de Logroño.

La competición dará comienzo a partir de las 9,00 horas y contará inicialmente con una fase de grupos, para posteriormente dar paso a las rondas eliminatorias que decidirán los campeones de las diferentes categorías.

El Logroño Basketball 1x1 Street Series nació con el objetivo de apostar por un formato diferente, dinámico y cada vez con más adeptos. Una modalidad en la que cada jugador depende exclusivamente de sí mismo y en la que entran en juego la técnica individual, la velocidad, la capacidad de improvisación y el carácter competitivo.

Pero el proyecto ha querido ir más allá de la propia competición. Durante todo el verano, el circuito ha buscado sacar el baloncesto a la calle y acercar la práctica deportiva a diferentes zonas de Logroño, utilizando las pistas de los barrios como lugares de convivencia, diversión y promoción del deporte.

UNA FIESTA DEL BALONCESTO PARA CERRAR EL CIRCUITO

La Fase Final pretende convertirse también en una auténtica fiesta del baloncesto. Junto a los enfrentamientos de 1x1, durante la mañana se organizarán diferentes actividades y concursos para los participantes, entre ellos concurso de triples, tiros libres y el novedoso Concurso de Pegatinas en el Tablero.

De esta forma, el sábado no solo se decidirán los primeros campeones del Logroño Basketball 1x1 Street Series, sino que se pondrá el broche a una iniciativa que ha tratado de ofrecer durante el verano una manera diferente de vivir y disfrutar del baloncesto en Logroño.

El proyecto ha sido posible gracias a la colaboración del Ayuntamiento de Logroño y Logroño Deporte, así como al respaldo de las diferentes empresas y entidades colaboradoras que se han volcado desde el inicio con este novedoso formato.

Este sábado llegará la última batalla. Después de todo un verano recorriendo la ciudad, Logroño conocerá a sus primeros campeones y campeonas del Basketball 1x1 Street Series.