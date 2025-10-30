Logroño celebra la iniciativa 'Días del comercio' el 7 y 8 de noviembre con la participación de 168 establecimientos comerciales - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Logroño y Cámara de Comercio invitan a toda la ciudadanía a disfrutar de la iniciativa 'Días del Comercio', una gran celebración que los próximos 7 y 8 de noviembre transformará la ciudad en un espacio de encuentro, cultura, compras y alegría, contando para ello con la participación de 168 establecimientos comerciales.

Bajo el lema "Aquí late el comercio" la iniciativa, que ha presentado este jueves el concejal de Promoción de la Ciudad, Miguel Sáinz, acompañado por el director general de la Cámara de Comercio e Industria de La Rioja, Florencio Nicolás, pretende acercar a la ciudadanía el comercio de proximidad a través de actividades, música, danza, teatro, magia, acercando la cultura al corazón mismo del comercio.

Así, Sáinz ha destacado que "se trata de la primera vez que Logroño acoge esta iniciativa que para nosotros es una manera de reconocer el excelente trabajo que desarrollan los casi 2.000 comercios que abren sus puertas cada día en nuestra ciudad".

Además, Sáinz ha subrayado que "con esta propuesta buscamos poner en valor el comercio de proximidad como motor social, turístico y económico de nuestra ciudad".

Y ha añadido que "nuestros comerciantes hacen ciudad, dan vida a nuestras calles, ofrecen experiencias únicas, productos únicos, un trato profesional y cálido y, además, son más sostenibles".

En este sentido, el concejal de Promoción de la Ciudad ha señalado que "estoy convencido de que el próximo fin de semana se convertirá en una oportunidad magnífica para dinamizar nuestras calles e impulsar las ventas del pequeño comercio mientras disfrutamos de diferentes propuestas de ocio y cultura".

Una iniciativa para celebrar "un comercio con mucho presente y mejor futuro", coincidiendo además, ha recordado, con el arranque en noviembre del grupo de trabajo que va a preparar la candidatura de Logroño como Capital Europea del Comercio de Proximidad para el año 2028, "que, aparte del galardón en sí, nos marcará una hoja de ruta para impulso de nuestro comercio".

Por su parte, el director general de la Cámara ha destacado que "queremos que los logroñeses se sientan orgullos de su comercio, porque detrás de cada mostrador hay esfuerzo, profesionalidad y mucha dedicación".

"Estos 'Días del comercio', que nacen con vocación de continuidad -ha afirmado- son una invitación a celebrar y a vivir nuestra ciudad desde lo cercano".

La invitación está abierta a todos los ciudadanos y visitantes para vivir un fin de semana en el que el corazón de Logroño late dentro y fuera de sus comercios, celebrando la vida en las calles y el valor de lo cercano.

Por último, el edil de Promoción de la Ciudad ha finalizado su intervención invitando a todos los ciudadanos "a sumarse a esta gran celebración, redescubrir y apoyar a los comercios locales y vivir un fin de semana único en las calles de nuestra ciudad".

INICIATIVA 'DÍAS DEL COMERCIO'

Un total de 168 comercios se unirán a esta cita que combina ocio, cultura y compras, con el objetivo de crear un ambiente festivo que invite a descubrir, pasear y disfrutar del comercio local.

Una de las grandes novedades de esta actividad es que muchas actuaciones tendrán lugar dentro de los propios establecimientos, convirtiendo la experiencia de compra en algo diferente y sorprendente.

Igualmente, los escaparates se transformarán en pequeños escenarios y las tiendas en espacios vivos donde cada visita será una experiencia única.

Además, los propios comercios se sumarán activamente a la celebración, decorando sus espacios, organizando actividades para que el público disfrute no solo de las compras sino también del ambiente festivo que llenará toda la ciudad.

En concreto, del total de comercios adheridos, 103 establecimientos van a realizar acciones de dinamización propias y 67 de ellos, además, sacarán sus productos a la calle. Asimismo, se podrá disfrutar de 64 microespectáculos, música, danza, magia y teatro, dentro de las tiendas o a pie de tienda.

La campaña contará con una amplia presencia en los espacios urbanos de la ciudad, reforzando el mensaje de que el comercio de Logroño está más vivo que nunca.

A través de mupis, pantallas digitales y acciones creativas en la vía pública, la ciudad recordará a vecinos y visitantes que el comercio local forma parte del alma de Logroño.

Los comercios participantes tendrán un distintivo con un código QR donde encontrarán toda la información de la campaña y además se repartirán 65.000 folletos a los domicilios para detallar actividades y comercios.

Por parte de las asociaciones de comerciantes, también presentes en el acto, la presidenta de los comercios del Centro Histórico, Amaia Tomé, ha calificado la iniciativa como "fantástica, porque el comercio de Logroño tiene mucho que ofrecer", recalcando su "experiencia, cercanía y fidelidad".

Mientras que su homólogo de Acovara, Juanjo San Miguel, ha apuntado a la "calidad impresionante" y la calidez de los comercios de la ciudad". Ambos, para concluir, han llamado a acordarse del comercio de Logroño para la próxima campaña de Navidad.