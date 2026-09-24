Logroño clama en protesta por el desahucio de Maricarmen: "Hoy es Maricarmen, mañana puedes ser tú" - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

"Hoy es Maricarmen, mañana puedes ser tú". Ha sido el clamor que multitud de logroñeses han lanzado esta tarde, en una repleta Plaza del Mercado, en una concentración realizada a convocatoria del Sindicato de Inquilinas de La Rioja, secundando, a su vez, las convocatorias de protestas por toda España por el caso de Maricarmen, la mujer de 87 años desahuciada ayer de su vivienda de los últimos 70 años en Madrid.

Como ha explicado Hugo Sabanza, portavoz del Sindicato de Inquilinas de La Rioja, en el transcurso de la concentración, "hoy nos hemos reunido principalmente por el desahucio de Maricarmen, todos lo hemos visto en la televisión, con un 'fondo buitre' que después de 70 años viviendo en un domicilio la ha desahuciado".

"Entonces, es un poco para que todos seamos conscientes de que todos podemos ser Maricarmen", ha afirmado Sabanza, quien, además, ha recordado que "el 1 de octubre conocemos la noticia de que van a desahuciar a una mujer con sus dos hijas en la calle Somosierra 32".

Otro momento -en principio, a las 13 horas- para el que se tienen previstas protestas, "porque se está cometiendo otra vez una injusticia, en este caso con una madre con sus dos hijas y también en situación de vulnerabilidad".

Situaciones antes las que ha considerado "importante" el apoyo de toda la ciudadanía para "intentar parar todas estas injusticias que se están dando, sin el apoyo de la ciudadanía no podemos parar nada", por lo que llamado "a todos para que puedan venir y poder hacer frente a estas personas que están cometiendo estas injusticias".

Atendiendo al caso concreto de Maricarmen, en la concentración se ha leído igualmente un manifiesto, se han recordado las circunstancias de este desahucio, con años de intentos infructuosos por salvar la vivienda para esta mujer -como la posibilidad de suspender el lanzamiento mientras se examinaba el caso o garantizando una vivienda alternativa y adecuada a sus circunstancias a la mujer-.

Pero, han lamentado, "por desgracia se ha hecho caso omiso de todo ello, la empresa se ha negado a aceptar ofertas, demostrando que sólo querían echarla a toda costa para empezar a hacer negocio con la vivienda".

"Todo esto -han añadido- mientras se celebraba en el IFEMA, en Madrid, una feria internacional inmobiliaria en los que estaba presente, entre otros, el fondo estadounidense Blackstone. Mientras tanto, cientos de manifestantes estaban intentando evitar el desahucio".

A ello han sumado que "ni la perseverancia y resistencia de nuestras compañeras ni el apoyo recibido estos días han servido", en especial cuestionando y condenando "la violencia de forma brutal con 50 antidisturbios mediante cargas, empujones, gas pimienta e incluso sacando escopetas para amedrentar a todas las personas que estaban allí".

Y han afirmado que "nos reunimos aquí con indignación y rabia porque ha fallado el Gobierno, ha fallado la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid y ha fallado la justicia, absolutamente todas las instituciones son responsables y en nuestra comunidad sucede lo mismo".

"Se permite que expulsen a familias de sus hogares y se ignoran los informes de vulnerabilidad en los juzgados. Hoy es Maricarmen, mañana puedes ser tú. Todas somos Mari Carmen. Vergüenza me daría impulsar a una familia. La vivienda es un derecho, no es un negocio", ha concluido el manifiesto.