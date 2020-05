Logroño defenderá sus recursos naturales y el medioambiente con 'Escudo Verde', una campaña "para ganar en salud"

LOGROÑO, 27 May. (EUROPA PRESS) -

El concejal del Ayuntamiento de Logroño, José Manuel Zúñiga, ha presentado este miércoles la campaña de sensibilización 'Logroño Escudo Verde', un programa "que pondrá los recursos verdes en el centro de las personas" y que permitirá que la capital de La Rioja "gane en salud y en medioambiente" para convertirse en una ciudad "fuerte y resiliente" ante el futuro.

El concejal de Medio Ambiente ha defendido su propuesta porque "invertir en verde es invertir en vida" y, por tanto, desde el Ayuntamiento de Logroño trabajarán en esta campaña "para mejorar nuestros recursos, ganar en salud y conseguir un Logroño más verde y natural".

Zúñiga ha querido destacar "la importancia de esta iniciativa" porque "los cambios que se están experimentando en la naturaleza son muy importantes y, algunos de ellos, no se ven pero eso no quiere decir que estén ahí".

En este punto, ha matizado, "algo que no vemos no quiere decir que no cree cosas negativas, así lo estamos viendo con el Covid-19 que es una amenaza invisible que nos sacude y ante el que debemos actuar".

Con la campaña 'Logroño Escudo Verde' tendremos la "oportunidad" de "rediseñar una ciudad mejor, ampliar nuestras capacidades verdes en beneficio de la salud de todos y convertiremos el medioambiente en nuestro principal aliado", ha defendido Zúñiga.

'Escudo Verde' pondrá en valor "a las personas y al medioambiente" porque "más verde en Logroño supondrá más vida y que ésta sea más saludable", ha continuado.

Así las cosas, desde la Concejalía de Medioambiente proponen "un programa de presente pero también de futuro" que reconozca "el derecho de todos a tener un medioambiente sano" y que surge en el año de la "ambición".

CAPITALIDAD VERDE EUROPEA

"Es presente porque es fundamental la conservación de la naturaleza y observar los cambios en la gestión de las infraestructuras verdes pero también es futuro porque nos encamina hacia la Capitalidad Verde Europea", ha explicado Zúñiga. "Estamos más cerca de ese reconocimiento que nos abre ante nosotros un futuro de oportunidades para la transformación social de Logroño y la dinamización económica".

"Lograr esa marca de ciudad nos permitirá crecer en economía, turismo y colocar a Logroño en la vanguardia", ha defendido el concejal.

Con todo ello, 'Escudo Verde' propone "reconstruir mejor Logroño, restaurar el patrimonio verde y apostar en el nuevo urbanismo verde sobre el ya existente. Propone también contribuir a la reducción del CO2 y la temperatura de la ciudad".

Tratará de "potenciar las cubiertas verdes en el edificio y conseguir un Logroño más natural" a la vez que modernizar la gobernanza ambiental de Logroño con nuevas alianzas, con mas recursos humanos verdes y con más servicios especializados".

Todo con el fin de "avanzar en sensibilización y educación para el medioambiente" para ser "una ciudad amiga de su entorno". Una estrategia "ambiciosa" en la que tenemos que trabajar todos juntos "para incorporar la perspectiva verde en todas las políticas públicas".